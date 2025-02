Premiere in Graz: Drama „Iokaste“ zeigt Krieg privat und offiziell

Krieg in der Familie, Krieg im Land, Krieg als Schicksal oder als selbst gewählte Strafe – Roland Schimmelpfennig zeigt in seinem Drama „Iokaste“ diese Verknüpfungen, wobei er auf Texten von Aischylos und Euripides aufbaut. Im Schauraum des Grazer Schauspielhauses fand am Freitag die Premiere in schlichtem Rahmen und noch schlichterer Regie statt, die den Text für sich stehen ließ und dadurch einen umso stärkeren Eindruck hinterließ.

Wer war Iokaste?

„Niemand hatte je eine Wahl“ schleudert Iokaste ihren Söhnen entgegen, die einander unversöhnlich gegenüberstehen und durch einen Krieg die ganze Stadt Theben ins Verderben stürzen werden. Das Geschehen wird aus Iokastes Perspektive erzählt, über die man bei den griechischen Vorlagen nur wenig erfährt. Sie war die Frau von Laios und die Mutter von Ödipus, den sie ohne zu zögern aussetzen ließ, damit sich die düstere Prophezeiung des Orakels – Vater töten und Mutter ehelichen – nicht erfüllen sollte. Nützte letztlich nichts, denn sie heiratete ihn und setzte mit eben diesem Sohn vier Kinder in die Welt.

Das Private wird zum Krieg

Die beiden Söhne-Brüder des Ödipus, Eteokles und Polyneikes, stehen einander nun im Kampf um die Vorherrschaft der Stadt als Todfeinde gegenüber, die Töchter Antigone und Ismene erwartet auch nichts Gutes. Keiner gibt nach, und doch sehen sie die Schuld woanders: „Die Mutter dieses Krieges bist du“, wirft Eteokles Iokaste vor.

Macht und Geld als zentrale Themen

Schimmelpfennig hat in seinem Drama diese privaten Auseinandersetzungen mit modernen Kriegsszenarien verwoben, die immer wieder einfließen. Während die Mutter noch vergeblich darum ringt, dass ihre Söhne doch eine friedliche Lösung finden, hört man von Raketen, Scharfschützen und zerstörten Schulgebäuden. Damals wie heute stehen Macht und Geld im Mittelpunkt, selbst wer eine Wahl hätte, wählt nicht den Frieden, macht die Inszenierung von Anna Bader in eindringlich-stringenter Weise klar. Obwohl alle ständig reden, suchen sie nicht wirklich Konfliktlösungen, sondern beharren stur auf ihren Positionen, wodurch letztlich der Kampf unvermeidlich wird. Am Ende stehen Tod und Verderben – und eine einsame alte Frau, die über ein Trümmerfeld geht.

Starke Ensembleleistung in konzentrierter Inszenierung

Das Ensemble lieferte konzentrierte Leistungen: Karola Niederhuber schwankte als Iokaste zwischen mütterlicher Zuneigung und Resignation vor dem Schicksal, Robert Maximilian Rausch stellte als Eteokles seine Verpflichtung, die Stadt zu schützen über alles, und Mario Lopatta kämpfte als bleicher Racheengel Polyneikes um sein Recht. Luisa Schwab zeichnete eine kraftvolle Antigone, die schon ahnen lässt, dass diese Geschichte nicht zu Ende ist, während Anna Klimovitskaya eine sanfte Ismene gibt. Kommentierend und unterstreichend wirkt Dominik Puhl als Menoikeus. Eine knapp erzählte Geschichte, die gerade in ihrer Klarheit überzeugt. (Karin Zehetleitner/APA, 15.2.25)