Kampf um Medizin-Studienplätze: 400 Teilnehmer beim Vorbereitungskurs

„Es freut mich außerordentlich, heute vor so vielen jungen Menschen zu stehen, die sich für einen der schönsten Berufe überhaupt interessieren – die Medizin“, begrüßte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) am 15. Feber die Teilnehmenden am kostenlosen Vorbereitungskurs für den MedAT, die Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium in Österreich. Der Vorbereitungskurs wird seit dem Jahr 2013 über die MED-Servicestelle des Kärntner Gesundheitsfonds angeboten, um die Aufnahmezahlen von Kärntner Studierenden im Bereich der Humanmedizin zu erhöhen. Die Nachfrage war heuer besonders groß – rund 400 Personen haben sich angemeldet und werden heute und morgen von einem Coaching-Team der Lernplattform „medBuddy“ auf den MedAT vorbereitet. Am 12. April folgt noch eine Testsimulation.

Kärnten bietet vier gewidmete Studienplätze an

Etwa ein Drittel der Angemeldeten interessiert sich für die gewidmeten Studienplätze, die in Kärnten im Rahmen der Bundesländer-Sonderquote seit 2024 vergeben werden. Interessierte können sich noch bis 1. April für einen gewidmeten Studienplatz anmelden, wenn sie sich eigenständig auf den MedAT vorbereiten. Wer zusätzlich eine spezielle Vorbereitung, begleitet von „medBuddy“, absolvieren möchte, muss die Bewerbung bis spätestens 24. Februar einreichen. Voraussetzungen sind ein Lebenslauf und ein Motivationsschreiben. Wer einen dieser vier Studienplätze erhält, verpflichtet sich, nach dem Studium in Kärnten zu arbeiten und erhält dafür ab dem ersten Studientag finanzielle Unterstützung sowie bevorzugten Zugang zu Praktika.

Prettner fordert mehr Studienplätze

„Die Möglichkeit dieser gewidmeten Studienplätze ist ein Fortschritt, aber leider nur ein kleiner“, stellt Prettner klar. „Seit mehr als zehn Jahren warne ich davor, dass wir zu wenig Ärztinnen und Ärzte ausbilden! Für jeden Studienplatz gibt es rund acht Bewerberinnen und Bewerber.“ Sie betont, dass man damit fast 90 Prozent der Interessenten abweisen würde, was angesichts der Herausforderungen im Gesundheitsbereich, der zunehmenden Spezialisierungen und der wachsenden Teilzeit-Wünsche „einfach nicht mehr tragbar“ sei. „Wir brauchen in Österreich endlich deutlich mehr Studienplätze!“, schließt die Gesundheitslandesrätin.

Team Kärnten will bundesweite Evaluierung des Ärztebedarfs

Das Team Kärnten fordert hingegen eine bundesweite Evaluierung, wie viele Ärzte und Studienplätze es in Österreich überhaupt braucht. „Auf Basis dieser Erhebung soll es in weiterer Folge zu einer konkreten Festlegung der notwendigen Ausbildungsplätze in Österreich kommen“, erklärt Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer in einer Presseaussendung. Untermauert wird die Forderung durch eine Landtagsinitiative, die Köfer im Rahmen der vergangenen Landtagssitzung in seiner Funktion als TK-Klubobmann initiiert hat und die im zuständigen Gesundheitsausschuss des Landtages mit Fachexperten diskutiert werden wird.