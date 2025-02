Lotto-Sensation in Österreich: Jetzt ist der Gewinner bekannt

Und er wurde geknackt, der Fünffachjackpot. Das stellte sich bereits am Freitagabend, dem 14. Feber, bei der Bonus-Ziehung heraus. Der Lotto-Gewinn brachte einem Österreicher rund 6,9 Millionen Euro. Mehr dazu in: Fünffachjackpot geknackt: Österreicher schwimmt jetzt im Geld. Offen war bislang, aus welchem Bundesland der Glückspilz kommt. Jetzt ist auch das bekannt.

Der Lotto-Gewinner kommt aus…

Es war Teresa Vogl, die als Gastmoderatorin bei der Bonus-Ziehung die Gewinnzahlen 19, 22, 25, 38, 41 und 44 angesagt hatte. Übrigens: Vogl moderiert Ende Feber auch beim Wiener Opernball. Apropos Wien. Der glückliche Lotto-Gewinner kommt aus der Bundeshauptstadt. Mit „007“ konnte der Wiener den Sechser im Alleingang erzielen und systembedingt sechs Fünfer zusätzlich verbuchen. „Insgesamt sind nun 6,9 Millionen auf dem Weg auf das Gewinnerkonto“, teilen die Österreichischen Lotterien heute mit. Gespielt hatte der Sieger mit einem Lotto-Systemschein.

Lotto-Glück in Wien

In Wien gibt es nach der gestrigen Ziehung so einige Lotto-Glückspilze. Denn: Der Lotto-Bonus von 300.000 Euro geht an die Quittungsnummer 68993 08020, die ebenfalls in Wien gespielt wurde. Das war aber noch nicht alles. Die Österreichischen Lotterien berichten weiter: „Beim Joker wurde der Doppeljackpot von zwei Joker-Fans geknackt. Je rund 374.000 Euro gehen raus nach Wien und in die Steiermark. Beide Gewinne wurden auf Lottoscheinen erzielt.“

Auch andere Bundesländer profitierten

Leer gingen die anderen Bundesländer jedenfalls nicht aus. Immerhin gab es acht Fünfer mit der Zusatzzahl 26, die mit jeweils rund 21.000 Euro belohnt werden. „Die Gewinne kamen viermal über win2day zustande, zwei in Oberösterreich, je einmal im Burgenland und Tirol“, heißt es.

LottoPlus: Kein Sechser, dafür mehr für die Fünfer

Bei LottoPlus blieb ein Sechser-Gewinn aus – ganz zur Freude der insgesamt 77 Fünfer. Warum? „Die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang wurde auf sie aufgeteilt, jeder der Fünfer erhält somit 5.717,60 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Freitag geht es um rund 150.000 Euro.“