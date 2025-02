Noch bis morgen: Alpaka Expo 2025 & Tierfestival in der Messe Graz

In Graz wimmelt es dieses Wochenende nur so von tierischen Attraktionen, denn die Alpaka Expo 2025 & Tierfestival lädt noch bis morgen, 16. Feber 2025, alle Tierfreunde ein, die vielfältige Welt der Haustiere und Nutztiere zu erkunden.

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 13:47 / ©Montage: Canva / 5 Minuten

In Graz dreht sich an diesem Wochenende (14. Feber bis 16. Feber 2025) alles um flauschige, schuppige und gefiederte Freunde. Ob du nun den sanften Blick eines Alpakas fangen, die Gewandtheit von Katzen bestaunen oder das geschäftige Treiben der Nagetiere beobachten möchtest – in der Messe Graz bekommst du die Gelegenheit, dich von der Vielfalt und dem Charme der tierischen Bewohner verzaubern zu lassen.

Mehr als nur süß: Alpaka Expo & Tierfestival in Graz

Für Interessierte bietet das Festival nicht nur eine optische Schau, sondern auch interaktive Lernstationen, an denen Groß und Klein spielerisch mehr über die Pflege und das Verhalten ihrer Lieblingstiere erfahren können. Von Expertenvorträgen bis hin zu hands-on Erlebnissen ist alles dabei, um das Verständnis und die Liebe zu den Tieren zu fördern. Wer also ein Herz für Tiere hat und seinen Horizont erweitern möchte, sollte die Chance nutzen und dem Festival in Graz einen Besuch abstatten.