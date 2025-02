Mord bleibt ein Rätsel: Wer hat Franz Uchatzi getötet?

Franz Uchatzi war ein angesehener Landwirt in Vösendorf (Bezirk Mödling). Am 2. Oktober 2019 wurde er Opfer einer brutalen Homeinvasion. Er wurde in seinem eigenen Haus ermordet, während seine Frau in ihrer Heimat Rumänien zu Besuch war. Die Ermittler gingen von mindestens zwei Tätern aus. Es kam zu einem erbitterten Kampf um Leben und Tod, doch der 60-Jährige konnte sich nicht mehr retten. Johann Tröber, erinnert sich in einem Interview an seinen Freund seit Kindheitstagen: „Der Franz war wirklich ein guter Kerl, von dem hast du wirklich alles haben können.“

©ATV Franz Uchatzi wurde in seinem eigenen Haus ermordet. ©ATV Das verwüste Haus zeigte Spuren eines brutalen Kampes.

„Es muss einen furchtbaren Kampf gegeben haben“

Kurier-Journalist Patrick Wammerl beschäftigte sich mit dem Fall: „Das Haus war verwüstet, übel zugerichtet. Es muss einen furchtbaren Kampf um Leben und Tod gegeben haben.“ Die Finanzverhältnisse dürften nicht rosig gewesen sein. „Er war nicht wohlhabend, die finanzielle Situation wurde eher als desaströs beschrieben“, berichtet der Journalist.

©ATV Der oder die Täter wurden bis heute nicht geschnappt.

Wer hat Franz getötet?

Journalistin Yvonne Widler vom Kurier: „Die große Frage, die im Raum steht, ist, warum genau er, warum der ärmste Bauer von Vösendorf. Es muss entweder jemand gewesen sein, der sich im Haus geirrt hat oder einfach das falsche Haus erwischt hat oder jemand der dachte, dort wäre was zu holen.“ Die Täter sind bis heute flüchtig, und die Ermittler und Angehörigen hoffen auf neue Hinweise. Der Fall wird am heutigen Samstag, dem 15. Feber 2025, um 20.15 Uhr in „Ungelöst – Cold Case Austria“ auf JOYN und ATV ausgestrahlt.