Erste Chance für den KAC sich für die CHL zu qualifizieren

Die Rotjacken haben am Sonntagabend in Linz die erste von zwei Chancen, sich für die Champions Hockey League zu qualifizieren und Tabellenplatz eins nach dem Grunddurchgang zu fixieren. In seinem letzten Auswärtsspiel im Grunddurchgang der Saison 2024/25 tritt der EC-KAC (31 Siege, 15 Niederlagen) am Sonntag, dem 16. Februar 2025, in Oberösterreich an. Im Duell mit den Black Wings Linz (28 Siege, 18 Niederlagen), das um 17.30 Uhr beginnt, könnten die Klagenfurter sowohl das Ticket für die CHL holen als auch Rang eins nach dem Grunddurchgang fixieren.

Sechs Siege in Serie

Der EC-KAC kam am Freitag zu einem glanzlosen, jedoch auch weitestgehend ungefährdeten 6:3-Auswärtserfolg beim Tabellenzwölften in Asiago und hält damit aktuell bei sechs Siegen in Serie. Die Klagenfurter haben in 23 ihrer letzten 25 Begegnungen gepunktet und führen das Ranking der win2day ICE Hockey League aktuell mit jeweils sechs Zählern Vorsprung auf die (ebenfalls bereits fix für die Playoffs qualifizierten) Konkurrenten aus Salzburg und Bolzano/Bozen an. In den beiden verbleibenden Partien im Grunddurchgang haben die Rotjacken, die nicht mehr aus den Top-Drei verdrängt werden können, damit alles in eigener Hand: Ein weiterer Punkt (oder der Verlust eines solchen durch den HCB Südtirol) würde die sechste Teilnahme an der Champions Hockey League sicherstellen, mit drei Zählern wäre Tabellenrang eins nach der Regular Season unverrückbar. Zu ihrem letzten Spiel in der Fremde im Grunddurchgang reisen die Athletiker als aktuell auswärtsstärkste Mannschaft der Liga, die gegenwärtige Winning Percentage in Begegnungen fernab der Heimat von 65,2 Prozent stellt den zweitbesten Wert der letzten 24 Saisonen dar.

Das könnte die Abschlussplatzierung werden

Die Black Wings Linz sehen sich zwei Spiele vor dem Ende der Regular Season noch mit einem breiten Spektrum an denkbaren Outcomes konfrontiert, rechnerisch ist jede Abschlussplatzierung zwischen drei und sieben möglich. Die Oberösterreicher bestreiten ihre beiden ausständigen Begegnungen jeweils auf eigenem Eis, wo sie im bisherigen Saisonverlauf mit im Schnitt 2,23 Punkten pro Auftritt das erfolgreichste Team der win2day ICE Hockey League waren. Dementsprechend groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Linz den Umweg über die Pre-Playoffs ersparen wird können, nötig wären dazu aus eigener Kraft drei von sechs möglichen Zählern. Abhängig von anderen Ergebnissen könnten sich die Black Wings aber auch noch in Richtung Rang vier orientieren, der nicht nur das Heimrecht im Viertelfinale, sondern auch die beste Grunddurchgangsplatzierung des Klubs seit 2017/18 bedeuten würde. Schärfste Waffe der Oberösterreicher im Kampf um ein gutes Finish ist ihr Überzahlspiel, das sich im Verlauf der Spielzeit enorm verbessert hat: Kam man in den ersten drei Monaten der Saison auf eine Erfolgsquote von nur 11,5 Prozent, liegt dieser Wert in den Spielen seit Anfang Dezember bei famosen 39,4 Prozent.

Kaum Änderungen

Personelles: Nach einem langen Reisetag am Freitag – Hin- und Rückfahrt zum bzw. vom Auswärtsspiel in Asiago – stand der Samstag bei den Rotjacken im Zeichen der Regeneration, das Eistraining war optional, der Großteil der Mannschaft arbeitete nur Off-Ice. Personell zeichnen sich beim EC-KAC keine Änderungen gegenüber den beiden bisherigen Partien in der laufenden Woche ab, mit Ausnahme der Stürmer Jan Muršak, Johannes Bischofberger und Luka Gomboc sind im Hinblick auf die Partie in Linz alle Kaderspieler fit und einsatzfähig.