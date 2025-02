„1.000 Euro Kaution“: Irreführende Praktiken bei Grazer Firma aufgedeckt

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 14:25 / ©Tima Miroshnichenko/Pexels

Es sollte einfach sein: Online buchen, einsteigen, losfahren – und das ohne Kilometerlimit. Doch Christina Gruber von der Arbeiterkammer (AK) Steiermark deckt auf: „Der Buchungsprozess ist eine raffinierte Falle!“ Kunden sollen durch vor-ausgewählte Optionen manipuliert werden, teure Zusatzpakete zu buchen. „Die Option ‚Weiter ohne Schutzpaket‘ ist so unauffällig gestaltet, dass man fast glaubt, man müsse ein Paket wählen,“ erklärt Gruber. Diese sogenannten „Dark Patterns“ sollen Kunden dazu bringen, mehr auszugeben, als sie eigentlich wollen, erklärt die AK weiter. Mehr dazu erfährst du hier: Verbraucherfalle bei www.123-transporter.at.

„Bekommen jedoch ausschließlich Beschwerden aus Graz“

Und das ist noch nicht alles: Am Ende des Buchungsvorgangs springt eine Kaution von satten 1.000 Euro heraus, die vorher nirgendwo erwähnt wird. „Plötzlich wird eine Kaution verlangt, über die im gesamten Verfahren kein Wort verloren wird,“ warnt Gruber. Obwohl das Unternehmen auf Beschwerden reagiert, mussten in der Vergangenheit bereits Gelder für Konsumenten eingeklagt werden. Auf eine Anfrage von 5 Minuten erklärte Gruber: „Im letzten Jahr ist die Anzahl der Fälle stark zurückgegangen. Wir bekommen jedoch ausschließlich Beschwerden aus Graz. Sollte das Unternehmen nicht reagieren oder beispielsweise die Kaution nicht zurückerstatten, raten wir natürlich dazu, sich an die Arbeiterkammer zu wenden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2025 um 14:30 Uhr aktualisiert