Goldmedaille für den 16-jährigen Villacher Benjamin Lengger

Die erste Goldmedaille bei den Europäischen Olympischen Jugend-Winterspielen ist da! Freeskier Benjamin Lengger holt nach Silber im Slopestyle die Goldmedaille im Big Air. Im Finale beweist der 16-jährige Kärntner am Samstag Nerven aus Stahl und jubelt über den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere.

Zuerst Silber – jetzt Gold!

Für Benjamin Lengger geht es beim EYOF Bakuriani 2025 Schlag auf Schlag. Am Mittwoch holte er die Silbermedaille im Slopestyle, am Donnerstagabend erhielt er die Medaille überreicht, am Freitagvormittag meisterte er die Qualifikation im Big Air – am Samstagvormittag folgte das Big-Air-Finale. Jeder der zwölf Finalisten hatte drei Versuche, die besten zwei davon kamen in die Wertung. Der Villacher startete mit einem Switch Left Double Cork 1620 Safety Grab in den Bewerb und wurde dafür mit 89,00 Punkten belohnt. Im zweiten Run steigerte er sich mit einem Left Double Cork 1620 Safety Grab auf 89,25 Punkte. In der zwischenzeitlichen Addition lag er mit 178,25 Punkten hinter dem Schweizer Viktor Alexander Maksyagin (179,50 Punkte) auf Rang zwei.

„Ich bin sehr stolz“

„Ich bin sehr stolz, dass ich es so durchgezogen habe. Vor dem letzten Sprung war ich einerseits erleichtert, weil die nächste Medaille fix war – aber ich wollte mehr. Also haben wir den Grab geändert und es hat sich ausgezahlt“, strahlte Lengger. Gejubelt wurde mit Coaches, Teamkollegen und der ÖOC-Delegation um Marketingleiter Florian Gosch und Chef de Mission Christoph Sieber. Die Coaches zeigten sich von Lenggers Nervenstärke beeindruckt. Die Sprünge im Training abzuliefern sei das eine, sie im Wettkampf sauber zu zeigen das andere. „Bei mir war das eigentlich schon immer so: Wenn ich gut trainiere, bin ich auch im Wettkampf gut. Und hier in Bakuriani habe ich mich von Anfang an wohlgefühlt. Die ganze Woche ist unglaublich, ich bin sehr stolz“, jubelte der Schüler der Ski-HAK Schladming. „Eigentlich dachte ich nach der Silbermedaille, dass das mein bislang größer Karriereerfolg ist. Aber die Goldmedaille steht noch einmal drüber, es ist einfach wunderschön.“