Warum in Schladming jetzt Pensionisten zurück in den Job geholt werden

Die steirische Tourismusregion Schladming-Dachstein hat das Projekt „Senior Talents“ gestartet, das ältere Menschen aus der Pension zurück in die Arbeitswelt holt. Ziel ist es, die Erfahrung und das Know-how der Senioren zu nutzen und gleichzeitig den regionalen Tourismusbetrieben zu helfen, ihre Personalknappheit zu bewältigen. „Die Personalsuche sowie die langfristige Bindung von Fachkräften zählen derzeit zu den größten Herausforderungen in unserer Branche“, erklärt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer im Tourismusverband Schladming-Dachstein.

Die Initiative bietet eine Plattform, auf der sich pensionierte Talente und Tourismusbetriebe vernetzen können. „Dabei bringen wir Tourismusbetriebe, die auf der Suche nach erfahrenen und kompetenten Mitarbeitern sind, mit älteren Menschen aus der Region zusammen, die auch in der Pension noch am Arbeitsleben teilnehmen und ihre Fähigkeiten sinnvoll in die Betriebe einbringen wollen. So schaffen wir eine Win-win-Situation für alle“, so Schattleitner weiter.

©Christine Höflehner

Ein Beispiel für den Erfolg dieses Programms ist Manfred Steinberger, ein 65-jähriger Pensionist, der geringfügig im Hotel Schütterhof in Rohrmoos tätig ist. „Ich arbeite immer dort, wo ich gerade gebraucht werde. Mal bin ich Wanderführer, mal mache ich Saunaaufgüsse. Man ist beschäftigt und immer unter Menschen. Das hält fit – körperlich und geistig“, berichtet Steinberger. Auch sein Arbeitgeber, Roland Gyger, ist begeistert: „Wir sind sehr froh, dass Manfred seine Erfahrung bei uns einbringt. Ich kann mich auf ihn verlassen und er springt immer ein, wenn Not am Mann ist.“

Das Projekt stieß auf großes Interesse bei den Senioren, wie ein erster Informationsabend unter dem Titel „Aktiv im Ruhestand“ zeigte. Die Veranstaltung war gut besucht, und viele Pensionistinnen und Pensionisten zeigten sich interessiert an einer Rückkehr in das Berufsleben. Allerdings gibt es auch Hürden, wie die derzeitigen Zuverdienstgrenzen während der Rente, die nach Meinung des Tourismusverbandes noch zu eng gefasst sind. „Die Zuverdienstgrenzen für Pensionisten sind aus unserer Sicht noch zu eng gefasst. Dabei wäre es eine Riesenchance, mehr erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Betriebe zu holen“, betont Andreas Keinprecht, erster Vorsitzender des Tourismusverbandes.

©Martin Huber