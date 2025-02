Feuer-Drama bei Sturm: Kabine zerstört, aber Match gegen WAC findet statt

Es passierte in der Nacht auf Samstag, 15. Feber 2025: Ein Brand im Trainingszentrum in Graz-Messendorf von SK Sturm richtete massiven Schaden an.

Es passierte in der Nacht auf Samstag, 15. Feber 2025: Ein Brand im Trainingszentrum in Graz-Messendorf von SK Sturm richtete massiven Schaden an. Als am Morgen die Reinigungskraft das Feuer entdeckte, war es bereits zu spät – die Kabine war völlig zerstört. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schnell unter Kontrolle brachte. Die Ursache? Noch nicht offiziell bestätigt, aber ein technischer Defekt wird vermutet, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Sämtliche Schuhe und Trikots, die im Kabinenbereich gelagert waren, gingen in den Flammen auf.

Glück im Unglück: WAC-Spiel nicht betroffen

Trotz der Zerstörung gibt es eine gute Nachricht für Sturm-Fans: Die Mannschaft kann das Spiel um 17 Uhr in der Lavanttal-Arena gegen den WAC antreten. Grund dafür ist, dass die benötigten Trikots und Schuhe bereits vor zwei Tagen separat für das Auswärtsspiel vorbereitet wurden. Ohne diese Vorsichtsmaßnahme wäre das Antreten unmöglich gewesen. Welche weiteren Auswirkungen der Brand auf den Trainingsalltag hat und welche Ausrüstung ersetzt werden muss, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen.