30 Jahre Tischler – eine Inklusionsgeschichte, die Mut macht

Wie der heute 46-jährige Manuel Gomernik aus Gablern bei Eberndorf vor knapp 30 Jahren seinen Weg über autArK in den allgemeinen Arbeitsmarkt und somit zu bezahlter Arbeit fand, was in dieser Zeit passierte und worauf er heute zurecht stolz ist.

Das Jahr 1996

Wir schreiben das Jahr 1996. Manuel Gomernik ist damals 17 Jahre alt und wird im Sozialpädagogischen Zentrum des Landes Kärnten (bfz) begleitet. Sein großer Wunsch ist es, Tischler zu werden. In einer Zeit, in der berufliche Inklusion noch ein Fremdwort ist und es an passenden Rahmenbedingungen fehlt, kein leichtes Unterfangen. Meint man.

autArK – Wie alles begann

autArK-Geschäftsführer und Mitbegründer des gleichnamigen Unternehmens, Andreas Jesse, MBA, unterstützte – damals noch als Mitarbeiter des „Sozialpädagogischen Zentrums des Landes Kärnten (bfz)“ – den 17-Jährigen und seine Familie bei der Suche nach einem Lehrplatz als Tischler. Die Tischlerei Schellander in Klagenfurt ermöglichte ihm eine solche Ausbildung, welche infolge in eine erfolgreiche und nachhaltige Integration am allgemeinen Arbeitsmarkt führte. Noch im gleichen Jahr bekam das bfz den Auftrag vom Land Kärnten, ein Angebot im Bereich der beruflichen Integration am Übergang Schule und Beruf auszuarbeiten, was zur Geburtsstunde von autArK wurde und einen Meilenstein in der damaligen Angebotslandschaft setzte. Anfang 1997 war es dann tatsächlich so weit und autArK startete als kleines EU-Projekt mit der Dienstleistung Arbeitsassistenz an oben genannter Schnittstelle. Damals fehlte es am Übergang Schule und Beruf einfach an passenden Möglichkeiten für junge Menschen mit Behinderungen, beruflich Fuß zu fassen. Manuel Gomernik wurde somit zu einem der Anlassfälle für eine mittlerweile fast 30-jährige Erfolgsgeschichte.

Manuel Gomernik beweist, dass berufliche Inklusion funktioniert

Am 10. Februar 2025 stattete die Familie Gomernik Andreas Jesse einen Spontanbesuch in der autArK-Zentrale in Klagenfurt ab. Andreas Jesse, der sich sichtlich darüber freute, dazu: „Mit diesem Besuch habe ich wirklich nicht gerechnet. Umso schöner ist es, Manuel Gomernik und seine Familie nach so langer Zeit wieder zu sehen. Er war tatsächlich der Erste, den wir bei autArK mit Arbeitsassistenz während einer Tischlerausbildung begleiten durften. Anfänglich begegnete man unseren diesbezüglichen Bemühungen noch mit einiger Skepsis. Heute, knapp 30 Jahre später, zählt Arbeitsassistenz mit dem dahinterliegenden Konzept von Supported Employment zu einem weltweiten Standard im Bereich der beruflichen Inklusion. Dass es damals geklappt hat, ist aber auch dem couragierten Engagement der Familie Gomernik zu verdanken. Sie haben immer daran geglaubt, dass Manuel seinen Weg erfolgreich gehen wird. Besonders bemerkenswert ist, dass Manuel mittlerweile seit fast drei Jahrzehnten beruflich in einem ganz normalen Arbeitsumfeld tätig ist und sein eigenes Geld verdient. Das zeigt uns, dass berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderungen – wenn die Rahmenbedingungen passen – gut funktionieren kann.“

©autArK Das ist die Urkunde die Manuel zu seinem 20-Jahr-Jubiläum bei seiner Firma bekommen hat.

Seit 20 Jahren beim selben Betrieb

Manuel Gomerniks beruflicher Weg führte über eine Tischlerlehre bei der Firma Schellander in Klagenfurt zur Tischlerei Lobnig in Proboj und von dort zur Firma Sinnex in Griffen, wo er vor Kurzem seine 20-jährige Betriebszugehörigkeit (!) feierte. Ein wirklich besonderer „Karrieremoment“ für den 46-Jährigen. Manuel Gomernik zu seiner beruflichen Laufbahn: „Tischler zu sein ist meine Leidenschaft. Das wusste ich schon 1996, als ich meine Lehre begonnen habe. Bei der Firma Sinnex, bei der ich jetzt schon das 21. Jahr arbeite, würde ich mich als Universalisten bezeichnen, der eine Vielzahl von Aufgaben wahrnimmt.“ Sichtlich stolz präsentierte er im Rahmen des autArK-Besuchs gemeinsam mit seinen Eltern die Urkunde, die er im Rahmen seines 20-Jahre-Jubiläums bei der Firma Sinnex erhalten hat.