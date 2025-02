„Es ist beängstigend“: Bohrn Menas erhielten Drohbrief

Einen erschreckenden Fund machten die Bohrn Menas am Freitag, 14. Feber, in ihrem Postkasten: Das Ehepaar entdeckte einen Drohbrief, der sich gegen SPÖ-Chef Andreas Babler und Aktivist Sebastian Bohrn Mena richtete. Das Schreiben enthielt eine Bildmontage mit Fadenkreuzen auf den Gesichtern der beiden sowie den Satz „lag tot im Wald“. Der Brief war mit Nazi-Codes („Sektion 88“) versehen, was auf einen rechtsextremen Hintergrund hindeuten könnte. Wie der Aktivist gegenüber „oe24“ berichtet, wurde der Verfassungsschutz und die Polizei über den Vorfall informiert. Auf Facebook meldeten sich Sebastian und seine Frau Veronika zu Wort.

„Es ist beängstigend“

„Es ist beängstigend. Wie lange noch, bis jemand einen Anschlag auf mich verübt?“, fragt Sebastian Bohrn Mena auf Facebook. Und weiter: „Das ist kein Zufall. Sie erhält dieses Schreiben nicht nur, weil sie meine Frau ist und man ihr Angst machen möchte. Sie bekommt es auch, weil sie öffentlich als Unterstützerin linker Positionen wahrgenommen wird.“ In seinem Posting kritisiert er die Behörden scharf: „Die Polizei ist bemüht, aber machtlos, der Staatsschutz schaut weg.“ Trotz des Drohbriefes zeigt Bohrn Mena sich standhaft: „Wir lassen uns nicht einschüchtern und nicht aus der Öffentlichkeit drängen.“

„Mit einem ‚Ausländer‘ verheiratet“

„Es ist beängstigend. Ich bin eine der wenigen öffentlich sichtbaren Babler-Unterstützerinnen, die noch dazu den Fehler hat, mit einem ‚Ausländer‘ verheiratet zu sein. Das reicht offenbar schon, um Drohbriefe zu erhalten. Immer und immer wieder. Wir haben das schon Dutzende Male angezeigt, die Polizei ist bemüht, aber machtlos, der Verfassungsschutz reagiert nicht, die Staatsanwaltschaft nimmt die Bedrohung offenbar nicht ernst genug. Muss wirklich erst ein körperlicher Angriff erfolgen, bevor uns geholfen wird? Was machen Justiz- und Innenministerium?“, äußerte sich Veronika Bohrn Mena.