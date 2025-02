Schließung Waldkindergarten: Eltern wehren sich und starten Petition

Die Elterninitiative des Waldkindergartens Maria Saal hat am 14. Februar eine Pressekonferenz einberufen, um auf die drohende Schließung ihrer Einrichtung im Herbst 2025 hinzuweisen. Der Grund dafür ist eine gesetzliche Änderung, die die Finanzierung alternativer Bildungskonzepte wie Waldkindergärten erheblich erschwert.

André Stern spricht sich für den Erhalt des Waldkindergartens aus

Ein besonderes Highlight der Pressekonferenz war der Vortrag von André Stern, Autor, Bildungsexperte und Botschafter einer kindgerechten Lernkultur. In seinem Beitrag betonte er die enorme Bedeutung von freiem Spiel, Naturerfahrung und einer liebevollen Lernumgebung für die kindliche Entwicklung. „Kinder brauchen Vertrauen, Freiheit und eine Umgebung, in der sie sich entfalten können. Waldkindergärten sind ein einzigartiger Ort, an dem genau das möglich ist“, so Stern. Er sprach sich klar für den Erhalt des Waldkindergartens Maria Saal aus und unterstützte die Forderungen der Elterninitiative.

Die Elterninitiative fordert: Wiederherstellung der Wahlfreiheit für Eltern Freiwillige finanzielle Zusatzleistungen durch Elternbeiträge müssen wieder möglich sein.

Falls eine Gemeinde aus finanziellen Gründen nicht fördern kann, soll das Land einspringen. Anpassung der gesetzlichen Vorgaben für alternative Konzepte Wald- und Bauernhofkindergärten sowie andere kleine, private Träger benötigen realistische gesetzliche Rahmenbedingungen. Interkommunale Finanzierung sichern Klare Regelungen müssen geschaffen werden, damit Kinder unabhängig vom Wohnort Zugang zu alternativen Bildungseinrichtungen haben.

Keine Rückmeldung vom Büro Fellner

Trotz mehrfacher Versuche, mit dem Büro Fellner in Kontakt zu treten, gab es weder eine telefonische noch eine schriftliche Rückmeldung, heißt es in der Pressemitteilung. Auch auf der Pressekonferenz war kein Vertreter des Büros Fellner anwesend. Die Elterninitiative bedauert diese fehlende Kommunikation, betont aber: „Wir sind jederzeit bereit, uns an einen runden Tisch zu setzen und gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten.“ Die Eltern fordern eine schnelle Anpassung des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (KBBG), um den Fortbestand alternativer Bildungsformen wie Waldkindergärten zu sichern. „Wenn ein Handyverbot in Schulen innerhalb kürzester Zeit gesetzlich verankert werden kann, dann muss es auch möglich sein, ein Gesetz anzupassen, das die Zukunft unserer Kinder betrifft.“ Die Elterninitiative fordert von der Politik, hier mit derselben Dringlichkeit zu handeln.

Petition für die Änderung des KBBG gestartet

Mit heute startet auch eine Petition zur Änderung des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (KBBG). Die Elterninitiative fordert damit eine rasche Anpassung des Gesetzes, um den Erhalt von Waldkindergärten und anderen alternativen Bildungsformen zu sichern. „Wir brauchen eine gesetzliche Lösung – und zwar jetzt! Jede Unterschrift ist ein Zeichen für Wahlfreiheit und die Zukunft unserer Kinder.“ Die Elterninitiative ruft alle Bürgerinnen und Bürger, Unterstützerinnen und Unterstützer auf, sich der Petition anzuschließen und ein starkes Signal an die Politik zu senden. Die Pressekonferenz zeigte, dass viele Familien, Fachleute und Vertreter alternativer Bildungsmodelle sowie die Gemeindevertreter inkl. Bürgermeister hinter den Forderungen der Eltern stehen. ExpertInnen aus den Bereichen Pädagogik, Entwicklungspsychologie und Medizin unterstrichen in ihren Vorträgen die positiven Auswirkungen von Waldkindergärten auf Kinder. „Wir Eltern kämpfen nicht nur für unsere Kinder, sondern für eine gesetzliche Anpassung, die allen alternativen Bildungsformen nicht nur in Kärnten, sondern in ganz Österreich eine Zukunft sichert.“ Die Elterninitiative wird weiterhin aktiv für eine Änderung des KBBG eintreten und hofft auf ein baldiges Umdenken der Entscheidungsträger.