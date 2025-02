Sperren und Umleitungen: Demo beeinträchtigt öffentlichen Verkehr

Am Donnerstag, 20. Feber 2025, kommt es in Graz aufgrund der „Donnerstagsdemo – Offensive gegen Rechts“ zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstag, 20. Feber 2025, kommt es in Graz aufgrund der „Donnerstagsdemo – Offensive gegen Rechts“ zu Verkehrsbehinderungen. Die Demonstration startet um 18 Uhr am Griesplatz und zieht bis etwa 19.45 Uhr durch zentrale Straßen der Grazer Innenstadt. Auf der Strecke kommt es zu Anhaltungen und Umleitungen bei mehreren Bus- und Straßenbahnlinien, insbesondere in der Rösselmühlgasse, Elisabethinergasse, Volksgartenstraße, am Lendplatz und rund um die Keplerbrücke, wie die Holding Graz verkündet. Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs müssen mit Verzögerungen rechnen, da zahlreiche Linien abschnittsweise kurzfristig gestoppt werden.

Diese Straßenbahn- und Buslinien sind betroffen:

Die größten Behinderungen werden zwischen 18.30 und 19.45 Uhr erwartet. Besonders betroffen sind die Buslinien 31, 32, 33, 40, 58, 63 und 67 sowie die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7. In der Paulustorgasse wird die Buslinie 30 zwischen 19.20 und 19.40 Uhr angehalten. Die Polizei wird vor Ort sein, um den Verkehr zu regeln, dennoch sollten sich Fahrgäste auf längere Wartezeiten einstellen. Da sich die Zeitangaben je nach Verlauf der Demonstration verschieben können, wird empfohlen, alternative Routen zu nutzen oder auf andere Verkehrsmittel auszuweichen.