Nach 14 Jahren: Aus für Karins Radlertreff

„Jo mir san mim Radl do – Zu Fuß oder per Rad, gönnen Sie sich einen erfrischenden und stärkenden Stopp entlang der Donau.“ – Mit diesem einladenden Slogan lockte Karins Radlertreff seit 14 Jahren zahlreiche Radfahrer und Spaziergänger an. Doch nun stehen die Türen des beliebten Treffpunkts kurz vor der Schließung.

Ende nach 14 Jahren: Fehlende Genehmigung bringt das Aus

Das Lokal soll mit Ende Februar/Anfang März schließen. Der Grund: fehlende behördliche Genehmigungen. Bereits im vergangenen Sommer soll es zu Komplikationen gekommen sein, als die aufgestellten Sitzplätze für Unstimmigkeiten sorgte. Die Toilettenanlagen sollen nicht den Vorschriften entsprechen, da sie zu schmal sind. Zusätzlich sei die Elektrik im Gebäude veraltet und müsse dringend saniert werden.

