Bluttat in Villach: Augenzeugen berichten von Messerstecherei

In Villach gibt es derzeit ein Großaufgebot an Polizeieinsatzkräften. Ersten Informationen zufolge soll es dort zu mehreren Körperverletzungen gekommen sein, erklärt Polizei-Pressesprecher Mario Nemetz auf Anfrage von 5 Minuten.

Fahndung läuft

Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz, mittlerweile sind zwei in der Luft. Wie ein 5 Minuten Leser berichtet, soll der Vorfall bei der Drau Brücke in Richtung Hauptplatz passiert sein. Großflächig ist alles abgesperrt. Die Ermittler vor Ort führen aktuell Spurensicherungen durch. „So etwas hat Villach noch nie gesehen“, sagt ein Villacher vor Ort gegenüber 5 Minuten Villach. Seitens der Polizei gibt es aktuell keine offiziellen Informationen. Die Beamten befinden sich im Großeinsatz, auch die Cobra soll vor Ort sein.

Augenzeugen berichten

Wie mehrere Augenzeugen gegenüber 5 Minuten Kärnten berichten, gab es eine Bluttat, sogar von einer Messerstecherei ist die Rede. Danach soll auch ein „Auto gegen eine Person gefahren sein“, berichten die Menschen erschüttert. Ersten Informationen zufolge wurde bereits ein Tatverdächtiger festgenommen. Ob es noch weitere Täter gibt, ist aktuell noch Gegenstand von Ermittlungen. Auch der Zugverkehr ist wegen des Einsatzes derzeit behindert.

Weiterer Augenzeugenbericht:

„Wir waren in der Gerbergasse unterwegs, ich habe Autos vom Bahnhofsplatz fahren gesehen. Ein Wagen ist in den Hauptplatz gefahren. Einer ist aus dem zweiten Auto mit einem Messer ausgestiegen. Ich habe drei Verletzte gesehen“, so ein junger Mann, der sichtlich mitgenommen von seiner Beobachtung erzählt. Auch in einem Villacher Hauptplatz-Lokal soll es zu einem Messerangriff gegenüber einem Mitarbeiter gekommen sein. Zu dem Unfallhergang mit einer angefahrenen Person gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Eine Frau sagt gegenüber 5 Minuten: „Ich glaube, der Fahrer wollte den Messerangreifer stoppen, bevor mehr passiert.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2025 um 17:19 Uhr aktualisiert