Mopedlenker bei Unfall über Motorhaube geschleudert – Autofahrer alkoholisiert

Die Polizei sicherte die Unfallstelle auf der B139 in Haid.

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 16:22 / ©APA/THEMENBILD/EVA MANHART

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 14. Februar 2025 um 20.10 Uhr auf der B139 im Gemeindegebiet von Haid. Ein 33-jähriger Rumäne wollte mit seinem Auto nach links in die Neusiedlerstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 26-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Linz-Land, der in Richtung Traun unterwegs war.

Mopedlenker verletzt, Unfalllenker flüchtet

Durch den Aufprall wurde der Mopedlenker über die Motorhaube des Autos geschleudert. Er erlitt Verletzungen und wurde ins Kepler Uniklinikum gebracht. Der 33-jährige Autofahrer blieb unverletzt, verließ jedoch die Unfallstelle.

Alkotest positiv: Führerschein abgenommen

Der Auto-Lenker verlor bei der Kollision eine Kennzeichentafel und kehrte zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,08 Promille. Die Polizei nahm ihm daraufhin den Führerschein vorläufig ab.