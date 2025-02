Großraum Zirl: Stromausfall legte 7.000 Haushalte lahm

Rund 7.000 Haushalte in sechs Tiroler Gemeinden waren ohne Strom.

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 17:56 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

Am Samstagmittag kam es im Großraum Zirl (Tirol) zu einem großflächigen Stromausfall. Es sollen rund 7.000 Haushalte in sechs Gemeinden betroffen gewesen sein. Grund für die Störung sei eine beschädigte Hochspannungsleitung gewesen. Auch im Skigebiet Rangger Köpfl sollen die Anlagen vorübergehend stillgestanden haben. Es sollen etwa 70 Trafostationen in der Region ohne Strom gewesen sein. Betroffen seien sechs Gemeinden gewesen.