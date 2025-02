Nach Bluttat: Stadt Villach ruft Krisenstab ein

Nach der Bluttat in Villach sichert die Polizei den Tatort.

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 18:40 / ©5 Minuten

In der Villacher Innenstadt kam es heute Nachmittag (15. Februar 2025) zu einem Großeinsatz der Polizei. Mehrere Menschen wurden verletzt, Augenzeugen berichten von einer Messerattacke. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Wir haben berichtet: Bluttat in Villach: Augenzeugen berichten von Messerstecherei. Laut ersten Informationen soll es gegen 16 Uhr bei der Draubrücke in Richtung Hauptplatz zu einem Gewaltexzess gekommen sein. Das Stadtgebiet wurde großflächig abgesperrt, auch der Zugverkehr war vorübergehend eingestellt. Augenzeugen schilderten dramatische Szenen.

Die Stadt Villach hat für heute Abend, um 19 Uhr, einen Krisenstab einberufen. Kurz davor, um 18.45 Uhr, wird die Polizei in einer Pressekonferenz neue Details zum Einsatz bekannt geben. 5 Minuten ist vor Ort und hält dich am neusten Stand.