500 Menschen müssen wegen Bombenentschärfung ihre Häuser verlassen

Der Fundort der Fliegerbombe in Brixen Süd: Hier erfolgt am 16. Februar die kontrollierte Entschärfung.

Am Sonntag, dem 16. Februar, wird im Gewerbegebiet Brixen Süd eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Maßnahme bringt umfassende Sperrungen im Verkehr mit sich. Betroffen sind die Brennerautobahn, die Staatsstraße SS12 sowie der Zugverkehr. Die Bombe, ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg mit 1.000 Pounds (etwa 454 Kilogramm) Sprengstoff, wurde Anfang dieser Woche bei Bauarbeiten gefunden. Am Sonntag erfolgt die Entschärfung durch die Sturmpioniere des zweiten Alpini-Regiments, so in einer Pressemitteilung der Autonome Provinz Bozen – Südtirol.

Weiträumige Verkehrssperren ab 8.30 Uhr

Um die Sicherheit während der Entschärfung zu gewährleisten, werden ab Sonntagmorgen großflächige Verkehrsmaßnahmen ergriffen:

Brennerautobahn (A22): Vollsperrung zwischen den Mautstellen Brixen/Pustertal und Klausen/Gröden von 8.30 Uhr bis zum Abschluss der Arbeiten.

Vollsperrung zwischen den Mautstellen Brixen/Pustertal und Klausen/Gröden von 8.30 Uhr bis zum Abschluss der Arbeiten. Staatsstraße SS12 und Gemeindestraßen: Alle Straßen im Sicherheitsradius von 755 Metern werden ab 8.30 Uhr gesperrt.

Alle Straßen im Sicherheitsradius von 755 Metern werden ab 8.30 Uhr gesperrt. Zugverkehr: Die Bahnstrecke zwischen Waidbruck und Brixen wird ab 9 Uhr eingestellt.

Die ASFINAG rät dringend davon ab, am Sonntag nach Italien zu reisen.

Evakuierung und Sicherheitsmaßnahmen für Anwohner

Rund 500 Anwohner müssen am Sonntagmorgen ihre Häuser verlassen. Die Räumung der Roten Zone (591 Meter Radius) beginnt um 7.30 Uhr und muss bis spätestens 8.45 Uhr abgeschlossen sein. Ab 8.30 Uhr erfolgt zudem die schrittweise Abschaltung der Stromversorgung im Umkreis von 250 Metern. Das Weiße Kreuz richtet in der Mensa in Brixen ein Betreuungszentrum für evakuierte Personen ein und übernimmt Transporte für unterstützungsbedürftige Menschen.

Ablauf der Entschärfung

Die Entschärfung ist von 9 bis etwa 12 Uhr geplant. Die Sturmpioniere entfernen die Zünder direkt am Fundort, da ein Transport der Bombe zu gefährlich wäre. Anschließend werden die Zünder vor Ort kontrolliert gesprengt. Die entschärfte Bombe wird danach zur Schottergrube Gasser in Natz-Schabs transportiert, wo sie zwischen 13 und 18 Uhr ebenfalls kontrolliert gesprengt wird.

Koordinierte Einsatzleitung und Bürgerinformation

Ab 7.30 Uhr übernimmt eine koordinierte Leitstelle bei der Freiwilligen Feuerwehr in Brixen die Einsatzkoordination. Neben Vertretern des Regierungskommissariats, der Alpini-Truppen und des Bevölkerungsschutzes sind zahlreiche Behörden wie Polizei, Feuerwehr, Bahnpolizei, Carabinieri und die Stadtwerke Brixen beteiligt. Die Bevölkerung wird über das Bevölkerungsinformationssystem (BIS) und die Bürgerservice-App Gem2Go über den aktuellen Stand informiert. Beginn und Ende der Entschärfung werden durch Sirenensignale bekanntgegeben.

Landeshauptmann Kompatscher appelliert an die Bevölkerung

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher, zugleich Bevölkerungsschutzlandesrat, betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit: „Jeder einzelne Schritt ist festgelegt und notwendig und betrifft alle Beteiligten. Belastungen und Umstände für alle sollen so gering wie möglich gehalten werden. Damit das klappt, sind die Organisatoren und Organisatorinnen auf die Mithilfe, die Rücksicht und auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger und Bürgerinnen angewiesen. Es ist sehr wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und sich an die Regeln halten.“

©Autonome Provinz Bozen – Südtirol Sirenensignale und App-Benachrichtigungen informieren die Bevölkerung über Beginn und Ende der Entschärfung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2025 um 20:25 Uhr aktualisiert