665 Bauern spenden 11.000 Fleischpakete für Bedürftige

Die Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit hochwertigen und regionalen Lebensmitteln steht im Zentrum der Arbeit der Bauern. Leider ist für manche unserer Mitmenschen der Lebensmitteleinkauf eine enorme Belastung. 665 Schweinebauern haben an der Aktion “Schweinehaltung hilft“ teilgenommen, um ein Zeichen zu setzen.

665 Schweinebauern engagieren sich

Im November und Dezember des vergangenen Jahres initiierte die Schweinehaltung Österreich die Spendenaktion “Schweinehaltung hilft“. Mitglieder der Erzeugergemeinschaften VLV, Styriabrid und EZG Gut Streitdorf hatten die Möglichkeit, im Rahmen einer Schweinelieferung den Wert eines Ferkels oder Schweins für wohltätige Zwecke zu spenden. Auch das Spenden von Teilwerten war möglich.

Phänomenales Ergebnis der Spendenaktion

Insgesamt haben 665 Bauern teilgenommen und gemeinsam über 52.000 Euro gespendet. Die Schlachtunternehmen Dachsberger, Großfurtner und Fleischhof Raabtal stellen großzügigerweise die Verarbeitung, Verpackung und Auslieferung kostenlos bereit. So können nun 11.000 Fleischpakete an karitative Einrichtungen verteilt werden. Am meisten gespendet wurde von Schweinbauern aus Oberösterreich.

Caritas verteilt Fleischpakete in ganz Österreich

Im Februar und März werden die Fleischpakete in enger Zusammenarbeit mit der Caritas Österreich in verteilt. Beliefert werden beispielsweise das Marienstüberl in Graz und Sozialmärkte in Krems und in Zwettl. In Oberösterreich stehen die Fleischpakete zur Verpflegung im Seniorenwohnheim Bartholomäus in Linz, sowie für ein Berufsvorbereitungsprojekt für Jugendliche mit Beeinträchtigung zur Verfügung. In Wien, wo ein besonders hoher Bedarf an Schweinefleisch gemeldet wurde, werden u.a. die Obdachloseneinrichtung Gruft und die Le+O Sozialmärkte beliefert.

Gelebte Solidarität

“Mit dieser Aktion beweisen die österreichischen Schweinebauern und -bäuerinnen, dass sie den Versorgungsauftrag für unsere Mitmenschen ernst nehmen“, freut sich Michael Klaffenböck, Geschäftsführer der Schweinehaltung Österreich. “Durch die große Spendenbereitschaft kommen zehntausende Mitmenschen in den Genuss von hochwertigem, österreichischem Schweinefleisch. Unser Dank gilt den Partnerbetrieben Dachsberger, Großfurtner und Fleischhof Raabtal, der Caritas Österreich und allen voran den 665 Bäuerinnen und Bauern, die sich an dieser Aktion beteiligt haben und ein Zeichen der Solidarität setzen!“