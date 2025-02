Held des Tages: Er stoppte den Villacher Messerangreifer

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 20:00 / ©5 Minuten

„Ich arbeite bei Foodora und musste mit einer Bestellung in die Lederergasse fahren. Auf der Brücke habe ich dann gesehen, dass am Boden zwei Personen mit viel Blut lagen. Dann habe ich einen Mann mit einem Messer entdeckt. Ich habe nicht nachgedacht, sondern sofort reagiert. Ich bin mit dem Auto einfach losgefahren und habe ihn frontal erwischt. Aber die Leute dachten, ich wäre der Angreifer und würde mit dem Auto auf Menschen losfahren“, so Alaaeddin Alhalabi noch immer sichtlich mitgenommen im Interview mit 5 Minuten Villach. Plötzlich kippte die Situation. Passanten verstanden die Situation falsch.

©5 Minuten Mit seinem Auto wolle Alaaeddin Alhalabi gerade Essen in die Lederergasse liefern. Doch dann entdeckte er die Opfer und auch den Täter. Er fuhr los und erwischte den Angreifer frontal.

Ängste, Tumulte und Angriff auf den mutigen Helden

„Es brach Angst bei den Menschen aus. Sie gingen auf mich los und schlugen das Fenster ein. Daraufhin bin ich mit meinem Wagen geflüchtet. Als ich die Polizei gesehen habe, bin ich zu ihnen gefahren und war bis vor wenigen Minuten mit den Beamten im Gespräch“, erzählt der Held der Villach Tragödie gegenüber 5 Minuten Villach. Kurz danach konnte der mutmaßliche Täter von der Polizei festgenommen werden. „Ich lebe seit neun Jahren mit meiner Familie hier und ich liebe Villach. Villach hat mir viel gegeben.“ Jetzt hat er etwas zurück gegeben, denn auch Polizeisprecher Rainer Dionisio bestätigt in der Pressekonferenz: „Aus aktueller Sicht dürfte es sich um eine Heldentat gehandelt haben, ja. Schlimmeres konnte so verhindert werden.“ Ohne dem mutigen Eingreifen des Helden von Villach, wäre die Opferzahl vielleicht höher ausgefallen.

Tragische Nachrichten aus dem LKH

Von den fünf Opfern der Messerattacke in der Villacher Innenstadt hat das Jüngste nicht überlebt. Ein erst 14-Jähriger ist im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Weitere zwei Personen sind schwer verletzt und werden im Landeskrankenhaus Klagenfurt behandelt. Die Tragödie hinterlässt Spuren: Ganz Österreich, aber vor allem Kärnten steht zur Stunde unter Schock.

©5 Minuten Viele Menschen rufen beim Villacher Helden an und bedanken sich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2025 um 20:27 Uhr aktualisiert