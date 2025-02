Stadt Villach trägt Schwarz: „Tat hat Villach mitten ins Herz getroffen“

Der Stadtsenat der Stadt Villach verurteilt das Messerattentat in der Villacher Innenstadt auf das Schärfste und drückt den Hinterbliebenen und Opfern sein tiefstes Mitgefühl aus. Die ersten Kerzen wurden bereits aufgestellt. „Wir sind heute in Villach mit dem Schlimmsten konfrontiert, das hätte passieren können. Eine unfassbare Tat hat Villach mitten ins Herz getroffen. Wir sind erschüttert, schockiert und tief betroffen. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gilt den Opfern, den Verletzten und ihren Familien“, sagen Bürgermeister Günther Albel und der Stadtsenat mit den Vizebürgermeisterinnen Sarah Katholnig, Gerda Sandriesser sowie den Stadträten Erwin Baumann, Christian Pober, Harald Sobe und Sascha Jabali-Adeh.

©5 Minuten Die ersten Kerzen wurden bereits aufgestellt.

Jugendlicher wurde in Villach getötet

Die Bluttat hat sich im Bereich der Draubrücke am unteren Hauptplatz abgespielt, ein Jugendlicher wurde dabei getötet, vier weitere verletzt. „So ein abscheuliches Verbrechen ist auf das Allerschärfste zu verurteilen. Großer Dank gilt jenem Mann, der selbstlos, mutig und entschlossen eingegriffen hat und dadurch wohl noch Schlimmeres verhindert hat, sowie dem raschen Einsatz der Polizei“, sagt Bürgermeister Albel. Die Ermittlungen der Polizei laufen nach wie vor auf Hochtouren, ein Großaufgebot ist vor Ort. Jetzt gilt es, so rasch wie möglich die Hintergründe des Anschlags zu ermitteln. Auch viele Villacher folgen diesem Zeichen der Trauer und stellen ihre Profilbilder und Stories in den sozialen Medien ebenfalls auf Schwarz.

©Screenshot Fb Villach Villach trägt schwarz.

„Wir brauchen Asylpolitik, die funktioniert“

Bürgermeister Günther Albel sowie SPÖ, ÖVP und FPÖ betonen: „In jedem Fall muss klar sein, dass es so nicht weitergehen kann. Es muss Veränderungen und klare Maßnahmen auf Bundesebene geben. Wir brauchen eine Asylpolitik, die funktioniert, und kein ‚Weiter wie bisher‘. Wir sind aber entschlossen, unsere Gesellschaft nicht auseinanderdividieren zu lassen!“

Auch der VSV ist erschüttert

Auch der VSV ist erschüttert über die Schreckenstat in Villach und äußert sich dazu in einem Posting: „Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben die Spieler, Mitarbeiter und der Vorstand des EC iDM Wärmepumpen VSV von der schrecklichen Messerattacke in Villach erfahren. Besonders erschüttert sind wir über den tragischen Tod eines 14-jährigen Buben. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen in dieser unfassbar schweren Zeit. Den weiteren Opfern, die bei dieser grausamen Tat schwer oder leicht verletzt wurden, wünschen wir eine rasche und vollständige Genesung. In diesen dunklen Stunden sind unsere Gedanken bei allen Betroffenen. Als Teil der Villacher Gemeinschaft stehen wir zusammen gegen jegliche Form der Gewalt und setzen uns für ein friedliches und sicheres Miteinander ein.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2025 um 21:32 Uhr aktualisiert