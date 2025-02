Faschingssitzung in Villach unter Polizeischutz beendet

Die heutige Faschingssitzung in Villach wurde aufgrund der schrecklichen Bluttat beendet.

Die heutige Faschingssitzung in Villach wurde aufgrund der schrecklichen Bluttat beendet.

Die heutige Schreckenstat in Villach forderte ein Todesopfer und weitere Verletzte. Die Draustadt trauert. Erste Konsequenzen und Schutzmaßnahmen wurden nun auch vorgenommen. So wurde die Faschingssitzung abgesagt und unter Polizeischutz beendet.

Faschingssitzung unter Polizeischutz beendet

Gegen 18.15 Uhr hat die heutige Faschingssitzung begonnen. Als die Bluttat bekannt wurde, wurde dies abgebrochen und beendet. „Zuerst haben wir nicht viel mitbekommen, aber dann ist es durchgesickert, dass es einen Anschlag gegeben haben soll. Danach hat die Polizei die Präsenz am Eingang verstärkt“, erklärt Karl Glanznig, Kanzler der Faschingsgilde im Gespräch mit 5 Minuten. Als das Ausmaß der Tat bekannt wurde, wurde die Sitzung beendet.

Wie geht es mit dem Villacher Fasching weiter?

Die Tragödie in Villach wirft viele Fragen auf. Doch wird sie sich auf den weiteren Verlauf des Villacher Faschings auswirken? „Sich jetzt darüber Gedanken zu machen, ist noch ein bisschen zu früh. Das wird erst in den nächsten Tagen mit den Behörden und der Exekutive geklärt“, sagt Glanznig auf die Frage, ob der Faschingsumzug am 1. März überhaupt stattfinden kann.

