Internationale Medien: Die ganze Welt fühlt mit Villach mit

Die Tragödie in Villach zieht weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Internationale Medien berichten ausführlich über den Vorfall. Viele Medien zeigen auch Trauer um den 14 jährigen Jungen. In Deutschland titelt Bild.de von einem „Amoklauf in Villach“. Auch im englischsprachigen Raum wird das Thema aufgegriffen: BBC.com berichtet über die Messerattacke, und express.co.uk spricht von einem „horror knife attack“. In Frankreich berichtet das Medium France 24 über die Tragödie. Auch in Polen berichtet das Medium Poland Daily 24 unter dem Titel „Another Attack! Syrian Man with a Knife Strikes on the Streets of Villach“.

Weit über die Landesgrenzen hinaus

Sogar in den USA schlägt die Tragödie in Villach hohe Wellen: Die Nachrichten- und Presseagentur AP News mit Hauptsitz in New York City greift das Thema auf. Sie schreiben von einem „random attack“. Doch nicht nur in der USA, sondern auch in Indien sorgt das Thema für Aufsehen: New Delhi Television Limited berichtet über den „Knife Attack“ in Villach. Auf Wikipedia wurde bereits ein englischsprachiger Eintrag mit dem Titel „2025 Villach stabbing attack“ erstellt. Die Tragödie in Villach schlägt damit weit über die Landesgrenzen hinaus hohe Wellen.

©Screenshot: bild.de | Bild.de (Deutschland): „Amoklauf in Villach“ – So titelt die deutsche Nachrichtenseite Bild.de. ©Screenshot: bbc | BBC.com (Großbritannien): BBC berichtet international über die Messerattacke in Villach. ©Screenshot: NdTv | NDTV (Indien): New Delhi Television Limited berichtet von einem „Knife Attack“ in Villach. ©Screenshot: Wikipedia | Wikipedia: Eintrag zum „2025 Villach stabbing attack“ erscheint auf Wikipedia. ©Screenshot: Poland Daily | Poland Daily 24 (Polen): „Another Attack!“ – Poland Daily 24 thematisiert die Messerattacke. ©Screenshot: express.co.com | express.co.uk (Großbritannien): „Horror knife attack“ – Schlagzeile auf express.co.uk. ©Screenshot: France 24 | France 24 (Frankreich): Auch das französische Medium France 24 berichtet über die Tragödie. ©Screenshot: apnews.com | AP News (USA): Die US-Agentur AP News beschreibt die Tat als „random attack“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2025 um 22:16 Uhr aktualisiert