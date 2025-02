Winterlicher Sonntag in der Steiermark: Dichte Wolken, leichte Schneeschauer

Dichte Wolken und winterliche Temperaturen: In der Steiermark bleibt es am Sonntag trüb.

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 22:23 / ©5 Minuten

Die Steiermark startet am Sonntag unter einer dichten Wolkendecke in den Tag. Laut den Meteorologen der Geosphere Austria bleibt die Sonne höchstens schemenhaft sichtbar. Zum Abend hin verdichten sich die Wolken weiter, und insbesondere in den Regionen vom Dachstein bis Mariazell sind vereinzelte Schneeflocken möglich. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin im winterlichen Bereich mit Höchstwerten zwischen -2 und +2 Grad.