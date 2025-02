Polizei bestätigt: Sechs Opfer nach Bluttat in Villach

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 22:26 / ©5 Minuten

In der Villacher Innenstadt kam es am Samstagnachmittag, dem 15. Februar 2025, zu einer Bluttat mit mehreren Verletzten. Laut Polizei-Pressesprecher Rainer Dionisio ist die Zahl der Opfer mittlerweile auf sechs gestiegen. Hier bleibst du laufend auf dem neusten Stand: Liveticker.

Ein Todesopfer und fünf Verletze

Augenzeugen berichten von einer Messerstecherei nahe der Draubrücke in Richtung Hauptplatz gegen 16 Uhr. Die Polizei reagierte mit einem Großeinsatz, setzte zwei Hubschrauber ein und sperrte das Stadtgebiet weiträumig ab. Wir haben berichtet: Bluttat in Villach: Augenzeugen berichten von Messerstecherei. Die Hintergründe der Tat werden weiterhin ermittelt. Bislang wurden 4 Verletze und ein verstorbener 14-Jähriger gemeldet. Doch nun bestätigt die Polizei ein sechstes Opfer. Wir haben berichtet: Entsetzen in Villach: 14-Jähriger stirbt nach Messerattacke.