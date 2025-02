Wien: Viele Wolken, kurze Sonnenphasen und eisige Temperaturen

Wien startet mit dichten Wolken in den Sonntag – vereinzelt zeigt sich am Nachmittag die Sonne.

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 22:27 / ©5 Minuten

Der Sonntag bringt in Wien überwiegend dichte Wolken, doch laut den Meteorologen der Geosphere Austria kann sich am Nachmittag stellenweise die Sonne zeigen. Dazu weht ein schwacher Wind aus Nordost bis Ost. Die Temperaturen bleiben winterlich: In den Morgenstunden werden etwa -4 Grad erwartet, tagsüber steigen die Werte auf maximal +1 Grad. Trotz möglicher Auflockerungen sollten sich Wienerinnen und Wiener auf einen kalten und grauen Tag einstellen.