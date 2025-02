Schrecken groß: „Sowas kennt man von größeren Städten, aber bei uns?“

In Villach ist es ruhig. Viel zu ruhig für eine Samstagnacht...

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 22:30 / ©5 Minuten

Ganz Villach steht unter Schock. Eine Welle des Mitgefühls zieht sich durch Social Media, viele ändern ihr Profilbild. Zudem wurde die heutige Faschingssitzung beendet. Auch Villacher Wirte spürten die Angst der Bevölkerung. „Musti“ Inhaber vom Restaurant Salud, dessen Lokal ganz in der Nähe der Schreckenstat ist, spricht über das Erlebte.

„Bringt einen zum Nachdenken“

Es ist abends in Villach. Es ist dunkel und unglaublich ruhig. Zu ruhig. Die Tragödie in Villach hinterlässt ihre Spuren. Auch „Musti“ vom Salud, hat einen Schock. „Wie ich das um 16.15 Uhr gehört habe, war ich natürlich schockiert. Nachdem wir genaueres mitbekommen haben, haben wir die Türe sofort zugesperrt und nur geöffnet, wenn jemand hinein wollte“, erzählt er. „Viele haben angerufen und die Reservierungen für den heutigen Tag storniert. Das Ganze ist natürlich auch verbunden mit einem Sicherheitsgefühl. Viele haben sich sehr, sehr unsicher gefühlt, weil die Situation unklar war“, erzählt der Gastwirt.

©5 Minuten „Musti“ ist schockiert über die heutige Tragödie.

„Ich bin einfach schockiert“

„Ich bin einfach echt schockiert, nicht nur vom Geschäft her, sondern einfach, weil das kennt man von den größeren Städten. Es ist auch traurig natürlich, da braucht man überhaupt nichts reden. Nur, dass es jetzt bei uns in Villach angekommen ist, das ist halt echt ein bisschen zum Nachdenken oder brutal.“ Bei der Bluttat kam ein 14-Jähriger ums Leben. Musti ist selber Vater und sagt dazu: „Da kriege ich Gänsehaut. Das ist brutal. Ich habe selber Kinder daheim.“ Mittlerweile stehen am Tatort Kerzen. Und es ist ruhig. Viel zu ruhig für eine Samstagnacht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2025 um 22:47 Uhr aktualisiert