Österreich: Viele Wolken, vereinzelt Schneefall und kalte Temperaturen

Eine schwache nordwestliche Strömung sorgt am Sonntag in Österreich für viele Wolken, besonders entlang der Alpennordseite kann es gebietsweise leicht schneien. Laut den Meteorologen der Geosphere Austria zeigt sich die Sonne nur selten, am ehesten am Nachmittag. Der Wind bleibt schwach, kann aber im westlichen Donautal mäßig aus Nord bis Ost wehen. Die Temperaturen sind regional stark unterschiedlich: Am Morgen liegen die Werte zwischen -10 und -1 Grad, tagsüber steigen sie auf -2 bis +5 Grad, wobei es in den westlichen Landesteilen am mildesten bleibt.