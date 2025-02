Kärnten: Viele Wolken, Nebel und eisige Temperaturen am Sonntag

Dichter Nebel und viele Wolken: In Kärnten bleibt es am Sonntag winterlich kalt.

Am Sonntag bleibt Kärnten größtenteils unter einer dichten Wolkendecke, nur vereinzelt kann die Sonne leicht durchschimmern. Besonders in Unterkärnten hält sich in der Früh streckenweise Nebel, bevor es am Abend im Westen langsam auflockert. Laut den Meteorologen der Geosphere Austria bleibt es den ganzen Tag über kalt: Die Frühtemperaturen sind teils frostig, am Nachmittag werden Höchstwerte zwischen -1 und +3 Grad erreicht. Ein winterlicher Tag, an dem sich die Sonne nur selten zeigt.