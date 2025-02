Drei Skitourengeher lösen Neuschneelawine aus

Die drei Skitourengeher starteten ihre Tour an der Sennjochhütte und stiegen über das Schlicker Schartl auf den Hohen Burgstall.

In Tirol

Die drei Skitourengeher starteten ihre Tour an der Sennjochhütte und stiegen über das Schlicker Schartl auf den Hohen Burgstall.

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 22:55 / ©Markus Spiske/Pixabay

Am Samstag, 15. Februar 2025 gegen 11 Uhr fuhren ein 38-jähriger Italiener, ein 33-jähriger Österreicher und ein 31-jähriger Deutscher mit den Liftanlagen der Schlick 200 bis zur Sennjochhütte. Von dort startete die 3-köpfige Gruppe eine Skitour und stieg auf das sogenannte Schlicker Schartl und weiter über die Nordseite auf den Hohen Burgstall auf.

Lösten Lawine aus

Dort beabsichtigten alle drei, über den 35° steilen Osthang einzeln abzufahren. Nachdem der deutsche Staatsangehörige als erster abgefahren war, wartete dieser am Ende des Hanges in einem Flachstück. Der als zweiter fahrende Österreicher löste beim Abfahren laut seinen Angaben bereits eine kleine Neuschneelawine aus, welche ihn aber beim Abfahren nicht behinderte. Der Italiener löste als letzter Abfahrender bereits bei der Einfahrt einen Teil des Hanges aus und konnte an einem Felsvorsprung anhalten. Er wurde somit nicht mitgerissen.

Sie blieben unverletzt

Die Beteiligten verständigten sofort die Leitstelle. Alle Beteiligten blieben unverletzt und fuhren selbständig ins Tal. Im Einsatz befand sich die Libelle Tirol, welche kurz nach Eintreffen die Lawine durch den Anzeiger als Negativlawine verifizieren konnte.