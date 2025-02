Frachtbetrug: Spediteur aus Kufstein erleidet hohen Schaden

Die Ladung, die am 10. Februar 2025 in den Niederlanden aufgeladen wurde, kam nie am Zielort in England an.

Am Samstag, 15. Februar 2025 erstatte ein Kufsteiner Spediteur in der Polizeiinspektion Kufstein die Anzeige, dass er am 7. Februar 2025 einen Frachtauftrag von einer britischen Firma erhalten habe. Es sollte eine Ladung von den Niederlanden nach England transportiert werden. Diesen Auftrag vergab der Spediteur an eine andere Firma, welche den Auftrag wiederum an eine weitere Firma vergab.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Die Ladung wurde schlussendlich am 10. Februar 2025 in den Niederlanden aufgeladen und sollte am 11. Februar 2025 in England ankommen. Da die Ladung nicht ankam, versuchte das Opfer, die beauftragte Spedition zu kontaktieren. Der Kontakt brach dann aber ab, wodurch dem Opfer ein Schaden in einem mittleren fünfstelligen Eurobereich entstand.