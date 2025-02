Unfall bei Gries am Brenner: Frau und Kind verletzt

Am Samstag, 15. Februar 2025 gegen 12.45 Uhr lenkte ein 46-jähriger Pole sein Auto von der A13 im Gemeindegebiet von Gries am Brenner von der Autobahn ab und wollte bei der dortigen Kreuzung nach links in die B182 Brennerbundesstraße einbiegen. Im Fahrzeug befanden sich seine Frau und der Sohn. Zur selben Zeit lenkte ein 75-jähriger Österreicher sein Auto auf der Brennerbundesstraße in Richtung Italien. Am Beifahrersitz befand sich seine Frau.

Stau in beiden Fahrrichtungen

Beim Abbiegevorgang kollidierten die beiden Autos, wodurch die Frau des Österreichers unbestimmten Grades verletzt und anschließend mit dem RTW in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht wurde. Nachträglich wurde dann auch noch der Sohn des polnischen Unfalllenkers aufgrund von Verletzungen unbestimmten Grades mittels RTW in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht. Die beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden vom ansässigen Abschleppdienst abgeschleppt. Aufgrund der Unfallaufnahme bildete sich ein Stau in beide Fahrtrichtungen.