Villach: Es war ein Anschlag mit IS-Bezug ++ Polizei informiert aktuell

Unterdessen gab es auch weitere Polizeieinsätze: Einen in einem Asylheim bei Villach-Langauen und eine Nachschau am Wohnort des Verdächtigen. Unterdessen waren auch Gerüchte um weitere Tatorte in Villach kursiert, diese bestätigten sich aber nicht. Die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) hielt am Samstagabend außerdem noch fest, dass der Täter „nie in der Bundesbetreuungseinrichtung Villach (also im Asylheim Langauen) untergebracht war“. Entsprechende Behauptungen in Onlineartikeln seien falsch – laut Polizeiauskunft ist der Mann asylberechtigt, „in Einrichtungen der BBU sind aber nur Menschen untergebracht, deren Asylantrag noch nicht beschieden wurde“. (APA)