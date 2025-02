Tödliche Messerattacke in Villach: Tatverdächtiger lachte bei Festnahme

Fassungslosigkeit, Schock und Angst. Die Bluttat in Villach hinterlässt tiefe Spuren. Und ein Todesopfer. Ein 14-Jähriger überlebte die Messerattacke nicht. Der Tatverdächtige, ein 23-jähriger Syrier, wurde schnell festgenommen und soll dabei gelacht haben.

Tatverdächtiger soll Polizisten verhöhnt haben

Ein Foto des Tatverdächtigen geht viral. Darauf zu sehen, eine Polizeibeamtin und er. Die Polizistin steht mit einer Waffe vor ihm, er sitzt und lacht augenscheinlich. Augenzeugen berichten, dass der 23-Jährige die Beamten sogar verhöhnt haben soll. Kurz davor, wurde er von einem Essenslieferanten gestoppt, der Mann fuhr ihn mit dem Auto an, um ihn an weiteren Taten zu hindern. Der Syrier wurde dadurch leicht verletzt, konnte aber direkt von der Polizei einvernommen werden. Eine Augenzeugin berichtete gegenüber 5 Minuten, dass der 23-jährige Täter „Allahu Akbar“ gerufen haben soll, dies ist aber noch nicht offiziell bestätigt worden.

©Leser Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen.

Keine Fotos auf Social Media veröffentlichen

Indes bittet die Polizei, keine Fotos in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. „Informationen zum Polizei-Einsatz in Villach: Keine Fotos oder Videos von Einsatz in den sozialen Netzwerken veröffentlichen – das schützt laufende Ermittlungen, die Opfer und unsere Einsatzkräfte“, teilt das Bundesministerium für Inneres auf Facebook. Seitens des BMI wurde zum Gewaltdelikt vom gestrigen Tag in der Villacher Innenstadt eine Upload-Plattform für Videos und Fotos aktiviert. Auf dieser Plattform können alle Privatpersonen Videos oder Fotos von der Tat oder vom Umfeld sowie alle weiteren verdächtigen aufgenommenen Wahrnehmungen hochladen.