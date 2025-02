Neuzugang am Grazer Kaiser-Josef-Platz: Tapas-Bar eröffnet

Am Kaiser-Josef-Platz in Graz eröffnet die Tapas-Bar "Cielo"

Veröffentlicht am 16. Februar 2025

Die Tapas-Bar „Cielo“ (übersetzt „Himmel“) wird am ältesten Bauernmarkt von Graz einen Stand eröffnen. Die Umbauarbeiten am Stand 16/18 laufen aktuell auf Hochtouren, wie die Betreiber auf Sozialen Netzwerken teilen. Allen voran auf der Speisekarte stehen Tapas, das sind kleine Appetithäppchen, die in Spanien üblicherweise zu Wein gereicht werden. Auch andere Klassiker der spanischen Küche sollen beim „Cielo“ serviert werden, wie die Betreiber gegenüber der Kleine Zeitung berichten. Zum Trinken gibt es Kaffee aus der Südsteiermark, Gebäck gibt es von einem Grazer Bäcker. Der Stand soll Anfang März eröffnen.