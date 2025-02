Villach unter Schock: Elon Musk kommentiert Messerattacke

Die Messer-Attacke in Villach sorgt weltweit für Aufsehen.

Die Messer-Attacke in Villach sorgt weltweit für Aufsehen.

Veröffentlicht am 16. Februar 2025, 07:31 / ©Montage: KK/ Screenshot X

Ein 14-Jähriger tot, fünf Personen teils schwer verletzt. Die Messer-Attacke in Villach wird wohl lange Spuren hinterlassen. Alle neuesten Entwicklungen findest du hier: Villach Liveticker: Trauer um Schüler. Weltweit herrscht Betroffenheit: Internationale Medien berichteten und bekannte Größen kommentierten die Schreckenstat in der Kärntner Draustadt. So auch der Tech-Milliardär Elon Musk.

©Screenshot X Als „terrible“ bezeichnet Musk die Schreckenstat in Villach.

Musk kommentiert Messer-Attacke

Musk ist bekannt dafür, auf aktuelle Geschehnisse schnell und oft direkt zu reagieren. Seine Äußerungen auf sozialen Netzwerken wie X (ehemals Twitter) haben häufig eine große Reichweite und beeinflussen Debatten weltweit. Ähnlich ist es mit dem Fall aus Villach. Auf seiner Plattform X äußerte er sich zu dem Messerangriff, bei dem ein 14-Jähriger ums Leben kam. In seinem Kommentar bezeichnete er das Geschehen als „terrible“, also „furchtbar“ zu Deutsch. Dazu teilt er einen Beitrag der Nachrichtenplattform „Visegrád 24“, die – wie so viele andere internationale Medien – die Messer-Attacke als „Terror Angriff“ bezeichnet. Zahlreiche X-User geben Musk recht und lassen ihren Unmut Luft. Das Posting findest du hier