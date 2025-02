Villacher erschüttert: „Wie werdet ihr unsere Kinder schützen?“

Die ganze Welt hatte gestern, 15. Februar 2025, ein Auge auf Villach. Leider nicht aus einem schönen Grund. Die Bluttat in der Draustadt erschüttert. Die Bevölkerung hat Angst und verspürt Wut. So liest man bei zahlreichen Kommentaren der 5 Minuten Lesern den Unmut und Schock heraus. „Es wird Zeit, dass wir auch in Villach lautstark und unüberhörbar die Angst um unsere Lieben mitteilen. Direkt beim Rathaus. Jeden Tag. Ständig“, schreibt eine Villacherin.

„Wie werdet ihr unsere Kinder schützen?“

„Ich war gerade mit meiner Frau dort als es passiert ist. Ich finde Hass ist falsch, dennoch ist es mir zu viel, ich habe schon mehrere Angriffe miterlebt durch meinen vorigen Job in Wien“, kommentiert ein Leser. Von einer Frau kommt ein scharfer Kommentar, direkt an die Stadt Villach gerichtet: „Wie werdet ihr unsere Kinder in Zukunft schützen? Ich hätte gern Infos über einen geeigneten Plan, Sicherheitsvorkehrungen und dergleichen. Bis dahin sollten wir alle unsere Kinder aus den Schulen und Kindergärten nehmen, nicht zur Arbeit gehen, nicht mehr als nötig einkaufen, keinerlei Angebote in Anspruch nehmen und jede Veranstaltung meiden“. Man liest die Angst der Villacher heraus.

©Screenshot FB Kommentar Eine Villacherin stellt eine kritische Frage an die Stadt Villach gewandt.

Der Verein „Freie syrische Gemeinde Österreichs“ distanziert sich

In den zahlreichen Facebook-Kommentaren meldet sich auch der der Verein „Freie syrische Gemeinde Österreichs“ zu Wort: „Als Verein sprechen wir den Angehörigen der Opfer unser tiefstes Beileid aus und wünschen den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung. Wir distanzieren uns scharf von solchen Taten. Wir alle mussten aus Syrien, unserer Heimat, flüchten, weil wir dort nicht mehr sicher waren – niemand hat sein Land freiwillig verlassen. Wir sind dankbar, in Österreich Asyl und Schutz gefunden zu haben“. Weiters heißt es: “ [-] Doch wir betonen: Die Heimat eines Menschen ist nicht der Ort, an dem er geboren wurde, sondern der Ort, an dem er Sicherheit findet – diese Sicherheit haben wir hier in Österreich gefunden. Wer Konflikte sucht und nach Blutvergießen dürstet, sollte sich daran erinnern, warum er seine Heimat verlassen musste. Wir sind hier, weil wir für uns, unsere Kinder und Familien Schutz gesucht haben. In diesem Land haben wir das, was uns in unserem Herkunftsland verwehrt blieb. Deshalb respektieren wir die Gesetze, haben uns in die Gesellschaft integriert, engagieren uns in unserer Arbeit und streben danach, aktive Mitglieder der österreichischen Gemeinschaft zu sein. Abschließend möchten wir betonen: Wer Streit verursacht und den Frieden der Gesellschaft stört, vertritt nicht die Syrerinnen und Syrer, die hier Schutz gesucht und erhalten haben. Gleichzeitig möchten wir hervorheben, dass auch der Held in diesen schweren Zeiten ein Syrer war. Jeder Mensch ist einzigartig, mit eigenen Erfahrungen und Geschichten. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren – in jeder Gesellschaft gibt es gute und schlechte Menschen. Wenn wir einander mit Offenheit und Verständnis begegnen, können wir das Gute in jedem erkennen und gemeinsam eine bessere Welt gestalten.“

©Screenshot FB Kommentar Der Verein „Freie syrische Gemeinde Österreichs“ distanziert sich von der Tat.

Ein kleiner Lichtblick war der Held des Tages

Trotz all des Grauens gab es am gestrigen Tag einen kleinen Lichtblick. Denn Alaaeddin Alhalabi (42) aus Syrien konnte den Tatverdächtigen durch sein beherztes Eingreifen stoppen. Er fuhr ihn mit seinem Auto an und hinderte ihn so wahrscheinlich an weiteren Taten. Er ist der Held des gestrigen Tages und wird auch als solcher gefeiert: „Ein wahrer Held! Alaaeddin Alhalabi hat ohne zu zögern gehandelt und Schlimmeres verhindert. Sein Mut verdient höchsten Respekt.“ Danke, danke danke. Ihm gehört eine Auszeichnung für seine Zivilcourage. Ein Held der wirklich schlimmeres verhindert hat.“ Und Alaaeddin selbst? Der Mann bleibt bescheiden und antwortet in den Kommentaren: „Leute, ich liebe die Stadt Villach. Die Stadt hat mir und meiner Familie alles gegeben… Mir muss man nicht danken, ich habe nur getan was mein Gewissen mir diktiert hat. Danke, dass ihr mir, meiner Frau und meinen Kindern die Möglichkeit gebt in eurer wunderschönen Stadt zu leben.“