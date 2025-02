Preisvergleich: So viel zahlst du fÃ¼r Drogerie- und Marken-Produkte

Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor vom Dezember und J√§nner in Onlineshops und jeweils drei Filialen von insgesamt f√ľnf Drogerie- bzw. Superm√§rkten. Hier erh√§ltst du einen √úberblick √ľber die Preissituation.

Teuerung geht zur√ľck: Sechs Prozent weniger als im Vorjahr

Die vom Grundpreis her jeweils billigsten Drogeriewaren kosten im J√§nner 2025 in den Onlineshops von Bipa, DM und M√ľller um durchschnittlich knapp sechs Prozent weniger als noch im J√§nner 2024. ‚ÄěDie Teuerung geht hier bei den billigsten Drogeriewaren leicht zur√ľck, was auch darin liegt, dass in den Onlineshops teilweise auch wieder billige Eigenmarken verf√ľgbar waren. Aber Konsument:innen sp√ľren das kaum im Geldb√∂rsel, da sich die Preise nach wie vor auf einem hohen Niveau befinden‚Äú, res√ľmiert AK Konsumentensch√ľtzerin Gabriele Zgubic.

Tiefer Griff in die Geldtasche auch f√ľr manche Billigprodukte

Denn w√§hrend etwa die billigste Haarbalsam-Sp√ľlung um rund 49 Prozent oder Shampoo um knapp 27 Prozent billiger wurden, m√ľssen Konsumenten f√ľr manche Billigprodukte in den Onlineshops nach wie vor tief ins Geldb√∂rserl greifen, etwa g√ľnstigste Frischhaltefolie (plus 111 Prozent), Rasierschaum (plus 136 Prozent) und K√∂rperlotion (plus 49 Prozent). In den Gesch√§ften von Bipa, M√ľller und DM sind billigste Drogeriewaren im Vergleich zum J√§nner 2024 im Durchschnitt nur geringf√ľgig g√ľnstiger (minus 0,4 Prozent) geworden. Bei vereinzelten Produkten gab es aber auch hier kr√§ftige Preissteigerungen: Die g√ľnstigste Frischhaltefolie ist ebenfalls um 111 Prozent teurer geworden, Geschirrsp√ľler Spezialsalz kostet um ein Drittel, K√∂rperlotion um 14 Prozent mehr.

Preissteigerungen bei Markenprodukten

Die Preissteigerungen bei Markenprodukten waren zwar moderat, bei manchen Produkten hat aber der Preishammer im Dezember erneut zugeschlagen. Marken-Drogeriewaren haben in den Onlineshops von Bipa, DM, M√ľller Billa und Interspar um 1,3 Prozent, Marken-Lebensmittel in den Onlineshops von Billa und Interspar um 2,4 Prozent angezogen. Einige Beispiele: Marken-Orangensaft ‚Äď plus rund 17 Prozent, Marken-Oliven√∂l ‚Äď plus 14 Prozent, Marken-Teebutter ‚Äď plus neun Prozent, Marken-Roll On Anti-Transpirant-Deo ‚Äď plus 20 Prozent. „Es lohnt sich jedenfalls, die Preise zu vergleichen. Ein Blick auf den Grundpreis kann beim Sparen helfen‚Äú, r√§t Zgubic.

Zum AK Preismonitor Die AK hat die Preise von jeweils 31 billigsten Drogeriewaren des w√∂chentlichen Bedarfs vom 7. bis 9. J√§nner 2025 in jeweils drei Filialen von Bipa, DM und M√ľller sowie von 21. bis 23. J√§nner 2025 in deren Onlineshops erhoben. Zudem hat die AK am 9. Dezember jeweils die Preise von 31 Marken-Lebensmitteln in den Onlineshops von Billa und Interspar gepr√ľft sowie die Preise von 99 Marken-Drogeriewaren von 10. bis 11. Dezember 2024 in den Onlineshops von Bipa, DM, M√ľller, Billa und Interspar. Hier erh√§ltst du auch Informationen zum AK-Preismonitor, sowie die Ergebnisse.

Die wichtigsten Ergebnisse im √úberblick Billigste Drogeriewaren in den Onlineshops ¬†von Bipa, DM und M√ľller wurden im Zeitraum J√§nner 2024 bis J√§nner 2025 um durchschnittlich 5,7 Prozent billiger.

¬†von Bipa, DM und M√ľller wurden im Zeitraum J√§nner 2024 bis J√§nner 2025 um durchschnittlich 5,7 Prozent billiger. Billigste Drogeriewaren in den Gesch√§ften¬† von Bipa, DM und M√ľller wurden im Zeitraum J√§nner 2024 bis J√§nner 2025 um durchschnittlich 0,4 Prozent billiger.

von Bipa, DM und M√ľller wurden im Zeitraum J√§nner 2024 bis J√§nner 2025 um durchschnittlich 0,4 Prozent billiger. Marken-Drogeriewaren ¬†wurden im Zeitraum Dezember 2023 bis Dezember 2024 im Durchschnitt √ľber die erhobenen Onlineshops von Bipa, DM, M√ľller, Billa und Interspar um 1,3 Prozent teurer.

¬†wurden im Zeitraum Dezember 2023 bis Dezember 2024 im Durchschnitt √ľber die erhobenen Onlineshops von Bipa, DM, M√ľller, Billa und Interspar um 1,3 Prozent teurer. Marken-Lebensmittel¬†wurden im Zeitraum Dezember 2023 bis Dezember 2024 im Durchschnitt √ľber die erhobenen Onlineshops von Billa und Interspar um 2,4 Prozent teurer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2025 um 08:50 Uhr aktualisiert