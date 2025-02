„Tief erschüttert“: Feuerwehrmann „völlig unerwartet“ verstorben

Ing. Manfred Foltin wurde am 7. September 1961 in Wien geboren. Der Schritt in das Feuerwehrleben erfolgte am 6. Jänner 1979 mit seinem Eintritt in den Aktivdienst der Feuerwehr Sollenau. Nach zahlreichen Ausbildungen und Kursen auf Bezirks- und Landesebene wurde Manfred Foltin am 6. Jänner 2002 zum Feuerwehrtechniker ernannt.

Aufgrund seiner fachlichen Expertise und seinem steten Engagement sein Fachwissen auch in die Feuerwehr einzubringen, hat er von 1982 bis 1996 in der Feuerwehr Sollenau das Sachgebiet Nachrichtendienst geleitet und wurde 2009 darüber hinaus auf Abschnitts- und Bezirksebene zum Lehrbeauftragten Nachrichtendienst betraut. Die Ausbildung und die Wissensvermittlung waren immer ein zentrales Element in seinem Feuerwehrleben. Durch sein Engagement und seinen steten Einsatz in der Feuerwehr Sollenau wurde er 1998 zum 1. Kommandant Stellevertreter gewählt, und hat diese Funktion bis 2002 ausgeübt.

Neben seinem Einsatz in der Ausbildung und der Wissensvermittlung hat sich auch sein Interesse für die Stabsarbeit und den Katastrophenhilfsdienst entwickelt, und hat durch seinen Einsatz auch in diesen Bereichen wesentlich zur Weiterentwicklung beigetragen. So übernahm er mit Oktober 2016 im Landesführungsstab die Leitung des Sachgebietes 4 (Versorgung), des Weiteren übernahm er mit Jänner 2009 auf Bezirksebene die Leitung des Sachgebietes 6 (Kommunikation) im Bezirksführungsstab. Mit 13. Februar 2017 wurde er im Bezirksführungsstab Wiener Neustadt mit der Funktion „Chef des Stabes“ betraut, und hat mit 2022 die Leitung des Bezirksführungsstabes übernommen und diese Funktion mit Herz und hohen Engagement bis zuletzt ausgeübt.

Seine Einsatz-Höhepunkte bei Feuerwehr- und Unwettereinsätzen, bei Katastrophen- einsätzen auf Landesebene und bei internationalen Einsätzen waren der Waldbrand-Einsatz in Hirschwang 2021 sowie die Waldbrand-Einsätze in Nord-Mazedonien 2021 sowie in Frankreich 2022.

Manfred Foltin war Träger des Feuerwehrleistungsabzeichens in Silber sowie des Feuerwehrfunk-Leistungsabzeichen in Gold. 2015 erhielt er das Ausbilderverdienstabzeichen in Gold, 2019 das Ehrenzeichen für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens 40 Jahre und er war Träger des Verdienstzeichens des NÖ LFV 3. Klasse in Bronze. Für seine internationale Einsatztätigkeit erhielt er 2022 die Katastrophen-Verdienstzeichen des ÖBFV für Nord-Mazedonien 2021 und Frankreich 2022. Darüber hinaus wurde ihm 2021 das „Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich“ verliehen.