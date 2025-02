Holding Graz passt Anti-Korruptions-Richtlinie an

Die Grazer Koalition stärkt den Kurs für mehr Transparenz und Anti-Korruptions-Standards im Haus Graz beziehungsweise in Unternehmen der Stadt. Eine weiterentwickelte, nunmehr in Kraft getretene Anti-Korruptions-Richtlinie des Konzern Holding Graz unterstreicht das Vorhaben. Mit einem neuen Compliance-Management-System werden klare Verantwortlichkeiten geschaffen und Maßnahmen koordiniert, um sicherzustellen, dass alle geltenden Gesetze, Vorschriften und internen Regeln eingehalten werden. Die Integrität des Unternehmens und der Führungskräfte soll damit geschützt und letztlich das Risiko von Strafzahlungen oder Reputationsverluste minimiert werden.

Anti-Korruptions-Richtlinie angepasst

Die Anti-Korruptions-Richtlinie der Holding Graz wurde an die gesetzlichen Änderungen des Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetzes 2023 angepasst. Sie gilt für den gesamten Konzern und regelt nicht nur interne Abläufe, sondern auch den Umgang mit Geschäftspartnern, Kunden und Amtsträgern. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Thema Interessenskonflikte und Korruption. Die Richtlinie definiert genau, was erlaubt ist: Kleine Werbegeschenke wie Kugelschreiber sind unproblematisch, teure Präsente wie hochwertige Elektronik, sind abzulehnen. Geschäftliche Einladungen zu einem Essen im angemessenen Rahmen sind erlaubt, solange die Kosten vertretbar bleiben. Luxuriöse Einladungen, etwa in VIP-Logen bei großen Events, erfordern eine strikte Prüfung und Genehmigung. Seminare mit beruflichem Bezug sind akzeptabel, Einladungen zu rein privaten oder teuren Freizeitveranstaltungen hingegen nicht, da sie den Eindruck von Vorteilsnahme erwecken könnten.

Online-Schulungen für Holding-Mitarbeiter verpflichtend

Um alle Mitarbeiter der Holding Graz für das Thema zu sensibilisieren, sind Online-Schulungen verpflichtend zu absolvieren. So können sich alle Beschäftigten sicher sein, sich im Arbeitsalltag regelkonform zu verhalten. CEO Wolfgang Malik unterstreicht, dass „die Holding Graz mit ihrer Compliance Richtlinie schon seit langem in Vorlage gegangen ist. Mit der Erweiterung bzw. Präzisierung der Richtlinie schaffen wir Verhaltensregeln für das Personal des Holding Konzerns, um das Bewusstsein im Zusammenhang mit dem Korruptionsstrafrecht zu stärken sowie eine Orientierungshilfe für das Engagement und ein regelkonformes Verhalten im städtischen Dienstleistungsunternehmen zu bieten.“ Auch Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber betont die Bedeutung der neuen Richtlinie: „Wir setzen damit ein klares Zeichen für Transparenz in den städtischen Unternehmen. Unser Ziel ist es, das Vertrauen der Bevölkerung in unser Handeln nachhaltig zu stärken und sicherzustellen, dass wir stets rechtlich und ethisch einwandfrei agieren. Die Richtlinie hilft dabei, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.“