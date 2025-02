Gewalttat: Beziehungsstreit in Favoriten eskalierte nach Lokalbesuch

In der Samstagnacht kam es in Wien-Favoriten zu einem Beziehungsstreit der eskalierte

In der Samstagnacht kam es in Wien-Favoriten zu einem Beziehungsstreit der eskalierte

Veröffentlicht am 16. Februar 2025

Als die Beamten eintrafen befanden sich mehrere männliche Personen vor dem Wohnhaus. Einer der Männer wies eine Verletzung im Gesicht auf. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass es zwischen dem verletzten Mann, und seiner Freundin in deren Wohnung zu einem heftigen Streit gekommen sein soll. Ein Nachbar, der ebenso anwesend war, verständigte daraufhin den Polizeinotruf.

Mann soll Freundin bedroht haben

Die 27-Jährige wies ebenso Verletzungen auf und wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwischen den beiden soll es nach einem Lokalbesuch zu einem Streit gekommen sein, dabei soll der 31-Jährige aus Bulgarien seine Freundin bedroht und ihr gegenüber handgreiflich geworden sein, wie die Polizei berichtet. Weiters heißt es in einer Aussendung: „Der Mann wurde vorläufig festgenommen und mehrfach strafrechtlich angezeigt. Auch er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Alkovortest ergab bei dem Mann 1,54 Promille. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen.“

Hilfe rund um die Uhr Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrneh- men oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555

Wiener Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Opfer-Notruf: 0800 112 112

