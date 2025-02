Freunde trauern: „Es trifft uns sehr, er hat immer auf alle aufgepasst“

Schock, Angst und Trauer – das sind die Zustände, die momentan in Villach herrschen. Vor allem das junge Todesopfer macht sehr vielen zu schaffen. Nun melden sich auch Freunde des 14-Jährigen zu Wort.

„Habe die wichtigste Person in meinem Leben verloren“

Carla trauert um ihren besten Freund. „Es ist eine sehr schwere Zeit für mich, da ich mit Abstand die wichtigste Person in meinem Leben verloren habe. Er war immer so glücklich und voller Hoffnung, er hat immer gesagt, wie stolz er auf mich ist, dass ich meine Probleme bekämpfe und nicht mehr weglaufe. Wir waren wirklich beste Freunde, er wusste alles über mich und ich wusste alles über ihn“, sagt die Jugendliche im Gespräch mit 5 Minuten. Sie führt noch aus: „Er hat immer auf mich aufgepasst und wenn etwas Schlechtes passiert ist, hat er sich immer darum gekümmert, dass es mir wieder gut geht. Er war nicht nur mein bester Freund, er war mein Bruder und ich wünschte, es wäre nicht so passiert, er hat das nicht verdient.“

©KK Carla trauert um ihren besten Freund.

Charlotte verlor einen sehr guten Freund

„Ja, es trifft uns alle sehr. Er war ein sehr guter Freund. Er hat immer auf jeden aufgepasst und versucht zu helfen, wo es geht. Jetzt müssen wir ihn einfach im Gedenken halten und mit der Liebe, die er uns gegeben hat, müssen wir an ihn denken.“ Auf die Frage, ob man sich sicher fühlt, antwortet die 14-Jährige: „Ich denke noch gar nicht weiter. In der Sicht jetzt fühle ich mich nicht sicher. Aber ich glaube, es wird wohl wieder werden.“

©5 Minuten Freunde des Jugendlichen weinen beim Tatort um ihn.

Auch der Vater einer Freundin der Verstorbenen meldet sich zu Wort

Der Vater einer Freundin des verstorbenen 14-Jährigen möchte auch etwas zu der Tragödie sagen: „Es ist total schrecklich, was da eigentlich passiert ist. In einer Stadt, wo wir derartige Vorfälle eigentlich noch nie gehabt haben. Ich bin mit meiner Tochter und ihrer Freundin da. Das war zu Zeiten einmal ihr Freund, deswegen wollte sie herkommen und uns allen fehlen da eigentlich die Worte. Wir hoffen, dass das nicht mehr so weitergeht, wie es jetzt da bei uns dann anfängt. Wir sehen trotzdem das Gute in Menschen, aber wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit solche Sachen in Zukunft eigentlich nicht mehr passieren.“ Er führt aus: „Wir haben beschlossen, eine Zeit lang unsere Kinder zu schützen und unsere Liebsten. Dass einfach jetzt eine Zeit ist, wo wir sagen, diese Hotspots meiden. Ich muss sagen, bei diesen Hotspots sieht man sehr sehr wenig Polizei. Man will niemandem eine Schuld zu geben, aber wie gesagt, es ist der Bahnhof, die Stadt, sehr wenig Polizeipräsenz. Wenn man Abend rausgeht mit seinen Kindern, schaut man in dem Fall schon, dass man das vermeiden kann.“