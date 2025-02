Bluttat dürfte als islamistischer Terroranschlag eingestuft werden

Die Bluttat in Villach dürfte nun als islamistischer Terroranschlag eingestuft werden.

Veröffentlicht am 16. Februar 2025, 11:05 / ©5 Minuten

Der Messerangriff in Villach am Samstag wird möglicherweise als islamistisch motivierter Terroranschlag eingestuft, berichtet der Standard. Sollte sich dies bestätigen, wäre es der zweite tödliche jihadistische Anschlag in Österreich. Laut Kärntner Ermittlerkreisen soll der Verdächtige, ein 23-jähriger Syrer, während der Tat „Allahu Akbar“ gerufen und angegeben haben, sich online radikalisiert zu haben.

Auch im Umfeld vom Innenminister geht man von Terror aus

Auch im Umfeld von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) geht man von einem Terroranschlag aus. Es heißt, dass der Mann möglicherweise einen Treueschwur auf den IS oder eine andere jihadistische Organisation geleistet hat, heißt es seitens des Mediums weiter.