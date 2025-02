Albel hat nach Anschlag klare Worte: „Es geht hier um einen Mörder“

Nach dem erschütternden Messerangriff in Villach, bei dem ein 14-jähriger Junge ums Leben kam und mehrere Personen schwer verletzt wurden, hat sich Bürgermeister Günther Albel deutlich geäußert. In einem Statement betonte er sowohl seine Anteilnahme als auch die Notwendigkeit klarer Konsequenzen: „Zuerst ist es Zeit, den Hinterbliebenen des Opfers eine Anteilnahme auszusprechen. Das tue ich nicht nur als Bürgermeister, sondern als Familienvater. Auch den Opfern, die es schwer verletzt überlebt haben, meine aufrichtige Anteilnahme.“ (Alle Entwicklungen zu der Tragödie findest du im Liveticker)

Albel fordert Konsequenzen in der Asylpolitik

„Es muss Schluss sein damit, dass die Asyl-Politik in Österreich und Europa weiter so läuft wie bisher. Es braucht klare Konsequenzen, nicht nur für den Täter, sondern auch in der Umsetzung bestehender Gesetze. Neue Bedrohungen erfordern neue Antworten – und das möglichst rasch. Die, die sich nicht an unsere Gesetze und Werte halten, haben in Österreich nichts verloren. Es wird abgestraft und eingesperrt“, stellt Albel eine klare Forderung an die Politik.

Bürgermeister spricht von „Anschlag“

Bereits kurz nach dem Angriff sei klar gewesen, dass es sich um eine gezielte Tat handelte: „Ich bin von der Polizei informiert worden, dass es einen Anschlag gegeben hat. Das Wort ‚Anschlag‘ ist von Anfang an gefallen. Das heißt, man hat sehr schnell gewusst, wie die Sache ist.“ Sechs Personen hat der 23-jährige Syrer bei dem Messerangriff verletzt, für einen 14-jährigen Villacher waren die Verletzungen tödlich. Die Opfer dürfte der Verdächtige wohl willkürlich ausgewählt haben.

Der Held von Villach: Syrer verhinderte Schlimmeres

Sieben Minuten dauerte es zwischen dem ersten Notruf und der Festnahme. Ein Mann zeigte wahre Zivilcourage: Alaaeddin Alhalabi (42) aus Syrien. Er gilt als Held von Villach, der wohl Schlimmeres verhindert hat. Bürgermeister Albel sprach ihm besondere Anerkennung aus: „Er hat ja angegeben, er hat einfach das getan, was jeder tun würde. Ich glaube nicht, dass es so ist. Er hat absolut richtig reagiert und auch eine Botschaft ausgesandt: ‚So sind wir Syrer nicht‘. Ich glaube, das ist eine Botschaft, um die Wut, die in uns allen steckt, zu verarbeiten. Aber es geht hier um einen Verbrecher, einen Mörder, auch das ist zu behandeln.“ In den nächsten Stunde werde die Stadt Villach mit dem Helden in Kontakt treten.

Eine ganze Stadt steht still

Die Stadt Villach setzte auch weitere Maßnahmen: „Wir haben sofort einen Krisenstab der Stadt Villach einberufen, über das, was man zu dem Zeitpunkt gewusst hat.“ Die Trauer liegt über der Draustadt und reicht weit über die Landesgrenzen hinaus: Schwarze Fahnen wehen, eine Trauerzone wurde eingerichtet und es wird eine Trauerwoche in Villach geben – eine ganze Stadt steht still. „Wir wollen den Villachern Raum und Platz geben, um dem Opfer zu gedenken“, so Albel gegenüber 5 Minuten.

Faschingsumzug wackelt

„Die Sicherheitslage wird in den nächsten Tagen noch sehr ausführlich mit der Polizei besprochen.“ Welche Auswirkungen das auf bevorstehende Veranstaltungen, wie etwa der Faschingsumzug, hat, ist noch ungewiss – doch erste Entscheidungen sind gefallen: „Für mich ist klar, es wird keinen Bürgermeister-Empfang und keine Aufzeichnung der Faschingssitzung geben. Zum Faschingsumzug werden wir noch diskutieren.“

Albel: Villach wird gestärkt aus der Tragödie hervorgehen

Albel zeigte sich abschließend zuversichtlich, dass die Stadt Villach gestärkt aus dieser Tragödie hervorgehen wird: „Wir dürfen uns in dieser unglaublich schrecklichen Situation nicht unterkriegen lassen. Villach wird das stärken – so wie wir es schon viele Male in unserer Stadt gezeigt haben. Denn der Zusammenhalt und auch die entschlossene Stärke unserer Stadt müssen nach außen getragen werden."

