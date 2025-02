Polizisten beobachten Geldschein-Übergabe, dann flüchten die Männer

Samstagmittag bemerkten Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus im Zuge ihres Streifendienstes, zwei Männer in der Fünfhausgasse, die sich am Gehsteig gegenüberstanden und einen nervösen Eindruck auf die Beamten machten. „Einer der beiden Männer übergab dem anderen einen Geldschein, als sie die Beamten bemerkten versuchten sie zu flüchten, konnten jedoch nach einigen Metern angehalten werden. Der 34-Jährige (StA.: Belarus) war den Beamten umgehend geständig und gab an, dem zweiten angehaltenen Mann soeben Suchtmittel verkauft zu haben“, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Zwei Anzeigen nach Suchtmittelgesetz

Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnte Bargeld und eine geringe Menge Suchtmittel vorgefunden werden. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der 54-jährige Österreicher stritt die Vorwürfe vorerst ab, zeigte sich in einer anschließenden Einvernahme jedoch geständig. Im Zuge weiterer Erhebungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem verkauften Suchtmittel um CBD handelt. Der 34-Jährige wurde wegen des Verdachts des Betrugs und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Der 54-Jährige wurden ebenso nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.