Villach hält zusammen: Wirt teilt Essen und Tee an Trauernde aus

Nach dem tödlichen Messerangriff in Villach zeigt die Stadt Zusammenhalt. Während die Villacherinnen und Villacher am Ort des schrecklichen Geschehens innehalten, zeigen Gastronomen Herz. Ali Yelmaz, Inhaber von „Royal Foods“ in der Lederergasse hat für gewöhnlich sonntags geschlossen. An diesem traurigen Sonntag bleibt das Essenslokal allerdings geöffnet, Yelmaz möchte den Trauernden beistehen: „Wir haben noch nie etwas Derartiges gesehen. Wir stehen alle unter Schock.“ Gemeinsam mit Ali Lwond von der Pizzeria „Brrra“ versorgen sie alle Anwesenden am Villacher Hauptplatz mit Tee und Snacks. „Unfassbar, es ist einfach nur traurig, was hier passiert ist“, zeigt sich auch Lwond gegenüber 5 Minuten betroffen. Mit ihrer Geste der Menschlichkeit setzen sie ein Zeichen des Zusammenhalts – in einer Zeit, in der Villach Trost und Stärke besonders braucht.

©5 Minuten Yelmaz: „Unser lokal ist offen für jeden, der vorbeikommt. Wir versorgen alle mit Getränken und Snacks.“