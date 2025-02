„Wir sind tief betroffen“: Villach ruft Trauerwoche aus

An der Villacher Stadtbrücke wurde ein Gedenkplatz eingerichtet.

Trauer in Villach

Das offizielle Villach trauert und geht nach diesem schrecklichen Ereignis nicht zur normalen Tagesordnung über. Der Gemeinderat und die Stadtregierung haben am Tatort gedacht und einen Kranz niedergelegt. „Wir sind nach wie vor tief betroffen und haben eine Trauerwoche ausgerufen. Eine Gedenkveranstaltung wird organisiert und alle unsere eigenen Veranstaltungen in der kommenden Woche sind abgesagt“, informiert Bürgermeister Günther Albel. Aus Rücksichtnahme für die Opfer bittet die Stadt alle Veranstalter, es dem offiziellen Villach gleichzutun.

Gedenkplatz an der Stadtbrücke eingerichtet

Für Trauernde, die ihre Anteilnahme bekunden wollen, ist aktuell ein Gedenkplatz an der Stadtbrücke eingerichtet. Kerzen und Blumen können dort abgestellt werden. „Bitte jedoch auf den Verkehr achten, Verkehrsteilnehmer sind aufgefordert, in diesem Bereich besonders vorsichtig zu fahren“, merkt die Stadt an.

Trauerbuch für Eintragungen

Ab morgen, Montag, gibt es ab 8 Uhr die Möglichkeit, sich in das Trauerbuch der Stadt einzutragen. Das Buch liegt im Stadtsenatssaal auf. Wer seine Anteilnahme virtuell bekunden möchte, kann dies im Online-Kondolenzbuch der Stadt Villach machen.

Krisenintervention für Betroffene

Ebenfalls organisiert sind Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes, die mit den Schulkollegen der Opfer in den unterschiedlichen Bildungseinrichtungen in Kontakt treten und helfen, das Geschehene aufzuarbeiten.

Gedenkveranstaltung in Planung

Die genauen Informationen zur Gedenkveranstaltung folgen in Kürze. (Alle Entwicklungen zu der Tragödie findest du im Liveticker)