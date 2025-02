Österreicher tot: Zweitätige Suchaktion nahm tragisches Ende

130 Einsatzkräfte waren an der Suchaktion in Gemeinde Zell am Moos, die einen tragischen Ausgang fand, beteiligt

Am Samstag 15. Februar 2025 wurde in der Gemeinde Zell am Moos um 19.52 Uhr zu einer großangelegten Suchaktion alarmiert. Ein Mann war als vermisst gemeldet worden. Bei der ersten Suchaktion mit Feuerwehrsuchtrupps, Suchhundestaffeln, Polizeihubschrauber und fünf Drohnen von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei wurde das Ortsgebiet und der Seeuferbereich intensiv abgesucht. Die erste Suchaktion wurde kurz vor 2 Uhr unterbrochen.

Gesuchte Person leblos gefunden

Am Sonntag, 16. Februar 2025, wurde die Suchaktion um 6.55 Uhr mit noch mehr Feuerwehrkräften und drei Feuerwehrdrohnen und einem Feuerwehrboot fortgesetzt. Feuerwehreinsatzleiter Stefan Buchner berichtete von der intensiven Suchaktion: „Die intensive Suchaktion wurde aus der Luft, am Land und am Wasser mit hohem Personaleinsatz und 30 Suchhunden bei Minusgraden durchgeführt. Durch den gemeinsamen fokussierten Einsatz konnte die gesuchte Person im Schilfbereich durch die Feuerwehrdrohne aus Oberhofen um 9.30 Uhr gefunden werden.“ Nach Bergung des Verstorbenen konnte der Einsatz am Sonntag um 11.15 Uhr beendet.

